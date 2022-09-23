Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"На сьогодні немає інформації про те, щоб Росія або ще Радянський Союз відпрацьовували якісь плани застосування тактичної ядерної зброї саме проти України. Можливо, зараз росіяни щось відпрацьовують та придумують, я цього не виключаю. Єдині плани, які відпрацьовувалися російськими військами, до речі, спільно з білоруськими, починаючи з 2006 року, були пов'язані з тим, що Росія може завдавати тактичні ядерні удари по європейських містах або з території Білорусі, або з території Калінінградської області. Саме там знаходяться ракети "Іскандер" і туди Росія неодноразово погрожувала перекинути ядерні боєголовки. А у 2009 році були одні з перших навчань, які відбувалися з моделюванням застосування тактичного ядерного удару і стосувалися двох міст, Варшава та Копенгаген, потім сценарії змінювали", - розповів директор Центру військово-правових досліджень.



Олександр Мусієнко зазначив, що існують ризики ймовірності застосування ядерної зброї, але на сьогодні він не бачить якихось планів, принаймні не повідомляли ні розвідки, ні оглядачі про те, щоб Росія відпрацьовувала якийсь сценарій по Україні.

"Планів застосування ядерної зброї проти України немає, але є проти Європи. От кого вони лякають. Росія лякає Європу, НАТО та США. Зверніть увагу, що на всіх пропагандистських російських шоу, обговорюючи подібні сценарії, говорять про якісь європейські міста. Тому це погроза Заходу, у тому сенсі, якщо росіяни проведуть анексію захоплених територій, а українські війська будуть продовжувати свої успіхи на фронті, то Росія погрожує застосуванням ядерної зброї проти якихось європейських міст або по інших територіях, наприклад, десь у морі. Це для того, щоб Захід похитнувся у підтримці України та почав схиляти до компромісів з Росією, аби Україна підписала якесь перемир'я. Тому Росія і намагається залякати Захід потенційною загрозою застосувати ядерну зброю. Ядерний шантаж та погрози ядерною зброєю Україні оголошувалися Росією й раніше, але це не зупинило українські війська, тому у першу чергу ці погрози спрямовані на Захід", - прокоментував Мусієнко.

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