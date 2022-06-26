Росія на 90% зруйнувала Сєвередонецьк, - Гайдай
Російський агресор на 90% зруйнував Сєвередонецьк у Луганській області
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Сєверодонецьк окуповано Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєверодонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському. Виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території. Рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили «коменданта», знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту", - йдеться у дописі.
Гайдай наголосив, що Україна поверне Сєверодонецьк.
"Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть. Ми повернемо своє місто! Це ненадовго… Сєверодонецьк - це Україна!", - пише Сергій Гайдай.
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вночі на 24 червня ЗСУ залишили частину промзони Сєверодонецька.
- 24 червня керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко також повідомив, що російські загарбники зайшли з двох сторін: одна частина ворожих сил вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина з напрямку Гірського та Золотого.
- На брифінгу 24 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем.
- 24 червня військовий експерт Defence Express Олег Катков розповів, що Збройні сили України скували поблизу Сєверодонецька близько 50% російської армії, яка зараз перебуває в Україні. Того ж дня експерт Defence Express Сергій Згурець зазначив, що вже щонайменше 25%, а то і понад 30% боєздатних частин російської армії знищено, ворог втрачає живу силу і це означає, що українська армія завдання на плацдармі у Сєверодонецьку, щодо знищення особового складу противника, цілком ефективно виконала.
- 24 червня за повідомленням Генштабу ЗСУ: Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають.
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