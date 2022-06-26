Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сєверодонецьк окуповано Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєверодонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському. Виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території. Рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили «коменданта», знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту", - йдеться у дописі.

Гайдай наголосив, що Україна поверне Сєверодонецьк.

"Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть. Ми повернемо своє місто! Це ненадовго… Сєверодонецьк - це Україна!", - пише Сергій Гайдай.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вночі на 24 червня ЗСУ залишили частину промзони Сєверодонецька.

24 червня керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко також повідомив, що російські загарбники зайшли з двох сторін: одна частина ворожих сил вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина з напрямку Гірського та Золотого.

На брифінгу 24 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем.

24 червня військовий експерт Defence Express Олег Катков розповів, що Збройні сили України скували поблизу Сєверодонецька близько 50% російської армії, яка зараз перебуває в Україні. Того ж дня експерт Defence Express Сергій Згурець зазначив, що вже щонайменше 25%, а то і понад 30% боєздатних частин російської армії знищено, ворог втрачає живу силу і це означає, що українська армія завдання на плацдармі у Сєверодонецьку, щодо знищення особового складу противника, цілком ефективно виконала.

24 червня за повідомленням Генштабу ЗСУ: Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають.

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