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Росія намагається досягти економічної стабільності завдяки продажу китайських юанів

11 січня, 2023 середа
17:39
Світ рублі та юані

Росія намагається досягти економічної стабільності шляхом продажу китайських юанів. Обсяг продажу становитиме еквівалент 800 млн доларів

Про це повідомили в Reuters.

"З метою підвищення стабільності та передбачуваності внутрішньої економічної кон'юнктури, а також зменшення впливу нестабільної кон'юнктури енергетичного ринку на російську економіку та державні фінанси Мінфін відновить операції з купівлі/продажу ліквідних активів", - йдеться в повідомленні Мінфіну РФ.

Зазначається, що Росія заявила, що відновить валютні інтервенції шляхом продажу китайської валюти - юанів - з пʼятниці, 13 січня.

Після того, як Захід ввів найсуворіші санкції в сучасній історії через війну в Україні, економіка Росії тепер дедалі більше повертається в бік Китаю, - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначає агентство, китайські студенти стікаються до російських університетів, мова КНР прикрашає вивіски в туристичних місцях Москви поряд з англійською та російською мовами, а президент Володимир Путін "рекламував безмежне партнерство" з президентом Сі Цзіньпіном.

Крім того, Міністерство фінансів РФ, яке разом із Центробанком Росії управляло економічною реакцією країни на санкції, заявило, що з 13 січня продасть 54,5 млрд рублів (798 млн доларів) в іноземній валюті, тобто в китайських юанях.

Відомо, що бюджет Росії на 2023 рік базується на ціні суміші Urals близько 70,1 долара за барель, хоча основна російська суміш зараз торгується на рівні нижче 50 доларів за барель. За даними Міжнародного валютного фонду, цього року номінальний ВВП Росії, ймовірно, становитиме 2,14 трильйона доларів, що є найвищим показником з 2013 року.

  • 25 грудня очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що Китай і надалі поглиблюватиме "взаємодовіру та співпрацю" з Росією. Також він звинуватив США в тому, що вони "сприяють погіршенню відносин між двома найбільшими економіками світу". За словами Ван І, Пекін "рішуче відкинув помилкову політику США щодо Китаю".

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