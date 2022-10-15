Про це Маск заявив у власному твіттері.

"Велика різниця між мирними комунікаціями та комунікаціями на фронті. Starlink – це єдина система зв’язку, яка все ще працює на фронті – усі інші мертві",- зазначив він.

За словами мільярдера, Росія активно намагається вбити єдину систему зв'язку Starlink, що працює на українському фронті. За словами Маска, щоб захиститися, SpaceX скерувала величезні ресурси на захист.

"Попри це, Starlink все одно може померти", - додав він.

14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Окрім цього, у листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року і може обходитися у близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

15 жовтня у Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою. Там зазначають, що ведуть перемовини не лише зі SpaceX, але й іншими компаніями супутникового зв'язку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb