Росія намагається заперечувати небезпеку ядерної катастрофи на ЗАЕС, - Держдеп США

Про це заявила пресслужба Державного департаменту США.

"Після кількох тижнів інтенсивних, але продуктивних переговорів лише Російська Федерація вирішила заблокувати консенсус щодо підсумкового документа після завершення Десятої Конференції щодо розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", - йдеться у повідомленні

Як підкреслили у Держдепі, Росія не хоче визнавати ризик радіаційного забруднення на ЗАЕС.

"Росія зробила це для того, щоб заблокувати формулювання, які просто визнавали серйозну радіаційну небезпеку на Запорізькій АЕС в Україні - саме таку проблему покликана вирішити конференція. Те, що Російська Федерація не приймає такі формулювання перед переважним міжнародним консенсусом, наголошує на необхідності того, щоб Сполучені Штати та інші країни продовжували закликати Росію припинити свою військову діяльність поблизу ЗАЕС і повернути контроль над АЕС Україні", - зазначається в дописі.

Однак попри "цинічний обструкціонізм" Росії, інші держави-учасниці змогли підтримати підсумковий документ, що говорить про істотну роль Договору у запобіганні поширенню ядерної зброї та запобіганню небезпеці ядерної війни, додали в Держдепі.

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.

26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.