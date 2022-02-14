Росія не буде вторгатися в Україну, якщо нас на це не спровокують, - представник РФ
Постійний представник Російської Федерації при Євросоюзі Володимир Чижов повідомив, що російські війська не будуть вторгатися Україну, якщо "їх на це не спровокують"
Про це він завив в інтерв'ю The Guardian.
"Ми не будемо вторгатися в Україну, якщо нас на це не спровокують. Якщо українці нападуть на Росію, не варто дивуватися, якщо ми відповімо", - зауважив Чижов.
Він вважає, що однією "провокацією", може бути "вбивство російських громадян і на Донбасі, і в будь-якому іншому місці". До того ж постпред не уточнив, хто і за що їх буде "вбивати".
За його словами, ще однією "провокацією", яка може призвести до російського вторгнення, є "інсценування інциденту проти терористів на окупованих районах Донецької та Луганської областей".
"Спровокувавши їх, а потім вдаривши по них щосили, тим самим змусивши Росію на реакцію, щоб уникнути гуманітарної катастрофи на своїх кордонах", - додав Чижов.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ризик повномасштабного російського вторгнення залишається реальним.
- Раніше також було відомо, що розвідка США навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії російської ескалації проти України - це входило в план стримування Росії.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не вбачає передумов для повномасштабного наступу Росії 16 або 17 лютого. Також він заявив, що Україна не зупинятиме повітряне сполучення через загрозу нового військового вторгнення Росії, адже підстав для цього немає.
- Американські ЗМІ повідомляють, що РФ перемістила артилерію та ракетні комплекси великої дальності на вогневі позиції, щоб створити загрозу для України.
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