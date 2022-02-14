Росія не буде вторгатися в Україну, якщо нас на це не спровокують, - представник РФ

Про це він завив в інтерв'ю The Guardian.

"Ми не будемо вторгатися в Україну, якщо нас на це не спровокують. Якщо українці нападуть на Росію, не варто дивуватися, якщо ми відповімо", - зауважив Чижов.

Він вважає, що однією "провокацією", може бути "вбивство російських громадян і на Донбасі, і в будь-якому іншому місці". До того ж постпред не уточнив, хто і за що їх буде "вбивати".

За його словами, ще однією "провокацією", яка може призвести до російського вторгнення, є "інсценування інциденту проти терористів на окупованих районах Донецької та Луганської областей".

"Спровокувавши їх, а потім вдаривши по них щосили, тим самим змусивши Росію на реакцію, щоб уникнути гуманітарної катастрофи на своїх кордонах", - додав Чижов.

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