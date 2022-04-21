Росія не виконує своїх зобов'язань перед кредиторами і наближається до дефолту, – Wall Street Journal

Про це пише газета Wall Street Journal.

Платежі в рублях було здійснено 6 квітня після того, як американський банк JPMorgan відмовився перевести власникам російських облігацій $649 мільйонів з заморожених внаслідок санкцій рахунків ЦБ Росії.

Відтак, якщо Росія не виплатить цю суму до 04 травня, закінчення так званого пільгового періоду, вона формально опиниться у стані дефолту. Борги, які Москва відмовляється обслуговувати, становлять $6 мільярдів.

Нагадаємо, на початку квітня Росія провела виплати за своїми єврооблігаціями в рублях, що означає дефолт.

З того часу про дефолт оголосили гігант російської інфраструктури РЖД та два банки: РСХБ та Совкомбанк.

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