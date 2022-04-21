Росія не виконує своїх зобов'язань перед кредиторами і наближається до дефолту, – Wall Street Journal
Росія наближається до дефолту за своїми суверенними боргами після того, як 20 квітня американські регулятори ринку облігацій оголосили, що кремль не виконав своїх зобов'язань перед іноземними кредиторами, розплачуючись із ними рублями на початку цього місяця
Про це пише газета Wall Street Journal.
Платежі в рублях було здійснено 6 квітня після того, як американський банк JPMorgan відмовився перевести власникам російських облігацій $649 мільйонів з заморожених внаслідок санкцій рахунків ЦБ Росії.
Відтак, якщо Росія не виплатить цю суму до 04 травня, закінчення так званого пільгового періоду, вона формально опиниться у стані дефолту. Борги, які Москва відмовляється обслуговувати, становлять $6 мільярдів.
- Нагадаємо, на початку квітня Росія провела виплати за своїми єврооблігаціями в рублях, що означає дефолт.
- З того часу про дефолт оголосили гігант російської інфраструктури РЖД та два банки: РСХБ та Совкомбанк.
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