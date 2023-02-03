Росія обстріляла Барвінкове на Харківщині, двоє чоловіків загинули й один отримав поранення
Вранці 3 лютого загарбницькі війська обстріляли місто Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у будинок загинули двоє братів, їхній батько тримав поранення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні близько 04:30 ранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули 2 братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований", - написав він.
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Протягом минулої доби, 2 лютого, ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.
Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі.
У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Отримала необхідну медичну допомогу на місці.
За словами Синєгубова, триває гуманітарне розмінування області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.
- Вранці 1 лютого російські війська били по Куп'янську. Внаслідок цього осколкове поранення отримав 60-річний чоловік.
- Уранці 2 лютого ворожі війська тричі гатили по мирних населених пунктах Харківської області. Як наслідок поранена жінка та співробітник ДСНС.
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