"Росія перетворює на зброю голод та енергію": Боррель прокоментував російську морську блокаду
2 жовтня, у столиці України розпочалася неформальна зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, яка є першою в історії поза межами ЄС. Під час неї головний дипломат Євросоюзу заявив, що блокадою в акваторії Чорного моря, Росія перетворює на зброю голод та енергію
Про це повідомив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.
"Сьогодні ми провели неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Києві й це, звичайно, історична подія із декількох причин. Перш за все, вперше в історії Рада міністрів закордонних справ провела засідання поза межами ЄС, і вперше це виїзне пройшло у країні, що є кандидатом на членство. Також вперше міністри закордонних справ ЄС зустрілися в Україні, де тривають бойові дії, нам би дуже хотілося, аби ця зустріч відбувалася за інших обставин, але, як то кажуть, маємо, що маємо і мусимо підтримувати Україну у протидії поточним викликам", - зазначив він.
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Також Боррель додав, що міністри закордонних справ ЄС приїхавши до Києва висловили потужний меседж солідарності й підтримки Україні, яка протидії несправедливій, нелегітимній війні.
"Я особисто, перед сьогоднішнім засіданням, відвідав Одесу і Київ і мав нагоду зустрітися з українцями, поговорити з ними про повсякденне життя і побачити на власні очі брутальну, антилюдську природу путінської агресії проти України. Йдеться про напади на церкви, культурну спадщину, порти, які забезпечують вивезення продовольства для голодних людей по всьому світу. Це показує істинне обличчя так званої спеціальної військової операції, яку Путін розгорнув проти населення України, яка протистоїть цій агресії надзвичайно мужньо", - зазначив він.
Головний дипломат Євросоюзу наголосив, що "Росія перетворює на зброю голод, енергію".
"Росія скоює злочин, таким чином, по всій планеті, жертвою стають найвразливіші люди в Азії, Африці, вони не мають змоги отримувати доступ до продовольства. Такими є наслідки морської блокади. І це не лише ми так говоримо, нашу думку поділяють багато інших країн, і в цьому ми мали нагоду пересвідчитися на Генеральній Асамблеї ООН 2 тижні тому", - додав Боррель.
- Після неанонсованого візиту до Одеси Жозеп Боррель прибув до Києва. У День захисників та захисниць України, 1 жовтня, Високий представник Євросоюзу разом із президентом Володимиром Зеленським взяв участь у заходах із вшанування захисників.
- Крім того, Боррель заявив, що підтримка України від ЄС у сфері оборони сягнула €25 млрд, а загальна сума допомоги, включаючи військову, цивільну та гуманітарну, становить €85 млрд.
- У понеділок, 2 жовтня, у столиці України розпочалася неформальна зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, яка є першою в історії поза межами ЄС.
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