Росія планує законсервувати пошкоджені "Північні потоки", - Reuters
Пошкоджені газопроводи "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2" планують запечатати та законсервувати, оскільки планів щодо їх ремонту чи відновлення наразі немає
Про це інформує Reuters.
На тлі повномасштабного вторгнення в Україну зросла напруженість між Росією та Заходом, що призвело до зупинки "Північного потоку - 1" та завадило запуску "Північного потоку - 2". А після вибухів у вересні 2022 року газопроводи було пошкоджено, а одна з труб "Північного потоку - 2" залишилася неушкодженою.
Після цього Газпром заявив, що технічно відремонтувати трубопроводи можливо. Проте два джерела видання, які знайомі з планами, зазначили, що Росія не бачить перспектив у використанні трубопроводів у найближчому майбутньому, оскільки не бачить перспектив у покращенні відносин із Заходом.
Одне з джерел повідомило, що Росія вважає проєкт "похованим". Проте два джерела видання, знайомі з планами, зазначили, що Росія не планує використання трубопроводів у найближчому майбутньому, оскільки не бачить перспектив у покращенні відносин із Заходом.
Імовірно, такі плани передбачають герметизацію розірваних кінців труб і нанесення на них спеціального покриття, за допомогою якого вдасться запобігти подальшій корозії під впливом морської води.
Видання пише, що Європа різко скоротила імпорт російських енергоносіїв упродовж останнього року. Водночас експорт Газпрому за межі колишнього СРСР скоротився майже вдвічі у 2022 році й досяг мінімуму у 101 млрд кубометрів.
Європа нині використовує морський скраплений природний газ (СПГ) із США, щоб компенсувати деякі свої поставки до Росії. Одне з джерел видання зазначило, що якщо цей газ стане набагато дорожчим, Європа може знову бути готова купувати в Росії більше.
- У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- Пізніше стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік".
- Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах.
- 27 грудня компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2", почала попередню оцінку вартості ремонту труб. А радник із зовнішньополітичних питань колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, зараз – голова Мюнхенської безпекової конференції Кристоф Хойсген назвав найбільшою помилкою німецького уряду останніх років будівництво газопроводу "Північний потік-2" для транспортування російського газу.
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