Росія планує законсервувати пошкоджені "Північні потоки", - Reuters

Про це інформує Reuters.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну зросла напруженість між Росією та Заходом, що призвело до зупинки "Північного потоку - 1" та завадило запуску "Північного потоку - 2". А після вибухів у вересні 2022 року газопроводи було пошкоджено, а одна з труб "Північного потоку - 2" залишилася неушкодженою.

Після цього Газпром заявив, що технічно відремонтувати трубопроводи можливо. Проте два джерела видання, які знайомі з планами, зазначили, що Росія не бачить перспектив у використанні трубопроводів у найближчому майбутньому, оскільки не бачить перспектив у покращенні відносин із Заходом.

Одне з джерел повідомило, що Росія вважає проєкт "похованим". Проте два джерела видання, знайомі з планами, зазначили, що Росія не планує використання трубопроводів у найближчому майбутньому, оскільки не бачить перспектив у покращенні відносин із Заходом.

Імовірно, такі плани передбачають герметизацію розірваних кінців труб і нанесення на них спеціального покриття, за допомогою якого вдасться запобігти подальшій корозії під впливом морської води.

Видання пише, що Європа різко скоротила імпорт російських енергоносіїв упродовж останнього року. Водночас експорт Газпрому за межі колишнього СРСР скоротився майже вдвічі у 2022 році й досяг мінімуму у 101 млрд кубометрів.

Європа нині використовує морський скраплений природний газ (СПГ) із США, щоб компенсувати деякі свої поставки до Росії. Одне з джерел видання зазначило, що якщо цей газ стане набагато дорожчим, Європа може знову бути готова купувати в Росії більше.