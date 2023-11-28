Росія почала глушити GPS і супутники над Кримом, - Naval News

Як повідомляє військово-морський портал Naval News, Севастополь має кілька рівнів оборони, спрямованих на те, щоб "зупинити українські ракети й атаки безпілотників на важливе місто".

Портал нагадує, що морські безпілотники неодноразово проникали в гавань, а повітряні дрони націлені на неї з минулого року. 13 вересня Україна запустила ракети Storm Shadow/SCALP по сухих доках. У результаті було знищено десантний корабель і підводний човен класу Kilo.

Потім були інші удари, зокрема 22 вересня, який знищив більшу частину штабу Військово-морських сил Чорноморського флоту РФ.

"З початку листопада кілька кораблів і катерів, що перебувають у гавані Севастополя, передають своє місце розташування як Севастопольський міжнародний аеропорт. Це приблизно на 8 км північніше за їхнє справжнє місцезнаходження.

Судна передають своє місце розташування через AIS (автоматизовану ідентифікаційну систему). Можливо, судна повідомляють про своє місцезнаходження невірно навмисно або через безліч технічних проблем", - пише портал.

Це систематичне повідомлення, зазначають автори, свідчить про те, що "у справі замішано щось іще".

"Така кількість суден, що невірно повідомляють про своє місцезнаходження, і така концентрація помилкових позицій вказують на перешкоди GPS", - вказується в матеріалі.

Перешкоди в сигналах глобальних систем позиціонування, таких як американська GPS, російська ГЛОНАСС або європейська Galileo, можуть впливати на AIS. Помилкові координати суден групуються навколо міжнародного аеропорту. Це може вказувати на те, що джерело перешкод знаходиться саме там, пише Naval News.

Що передувало

20 вересня ГУР підтвердило вдалий удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Planet Labs опублікувала супутникові знімки, на яких видно наслідки удару ЗСУ по командному пункту.