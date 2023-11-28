Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія почала глушити GPS і супутники над Кримом, - Naval News

Росія почала глушити GPS і супутники над Кримом, - Naval News

28 листопада, 2023 вiвторок
23:25
Війна з Росією радар

Таким чином РФ намагається захистити стратегічно важливі об'єкти від ракетних ударів і безпілотників

Як повідомляє військово-морський портал Naval News, Севастополь має кілька рівнів оборони, спрямованих на те, щоб "зупинити українські ракети й атаки безпілотників на важливе місто".

Портал нагадує, що морські безпілотники неодноразово проникали в гавань, а повітряні дрони націлені на неї з минулого року. 13 вересня Україна запустила ракети Storm Shadow/SCALP по сухих доках. У результаті було знищено десантний корабель і підводний човен класу Kilo.

Потім були інші удари, зокрема 22 вересня, який знищив більшу частину штабу Військово-морських сил Чорноморського флоту РФ.

"З початку листопада кілька кораблів і катерів, що перебувають у гавані Севастополя, передають своє місце розташування як Севастопольський міжнародний аеропорт. Це приблизно на 8 км північніше за їхнє справжнє місцезнаходження.

Судна передають своє місце розташування через AIS (автоматизовану ідентифікаційну систему). Можливо, судна повідомляють про своє місцезнаходження невірно навмисно або через безліч технічних проблем", - пише портал.

Це систематичне повідомлення, зазначають автори, свідчить про те, що "у справі замішано щось іще".

"Така кількість суден, що невірно повідомляють про своє місцезнаходження, і така концентрація помилкових позицій вказують на перешкоди GPS", - вказується в матеріалі.

Перешкоди в сигналах глобальних систем позиціонування, таких як американська GPS, російська ГЛОНАСС або європейська Galileo, можуть впливати на AIS. Помилкові координати суден групуються навколо міжнародного аеропорту. Це може вказувати на те, що джерело перешкод знаходиться саме там, пише Naval News.

Що передувало

20 вересня ГУР підтвердило вдалий удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Planet Labs опублікувала супутникові знімки, на яких видно наслідки удару ЗСУ по командному пункту.

Агент руху АТЕШ провів розвідку однієї зі стоянок військових кораблів РФ між малими бухтами "Докова" та "Голландія" і повідомив, що частину російських військових кораблів "уже відвели, а частина готується до цього". 

Провівши розвідку навколо стоянки, рух повідомляє, що на під'їзді встановлено контрольно-пропускний пункт, а цивільних мешканців на територію об'єкта, який з початку війни був закритий для військових потреб, не пускають. На стоянці є лише військові кораблі.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що кораблям РФ все більше незатишно у севастопольських бухтах.

Росія
Крим
Чорноморський флот Росії
Читайте також:
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
26 листопада, 2023 неділя
"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію
Віктор Андрусів
Автор Віктор Андрусів
27 листопада, 2023 понедiлок
Чому стався провал мобілізації?
Кривий Ріг
28 листопада, 2023 вiвторок
Росіяни вночі атакували ракетами Кривий Ріг
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
29 листопада
00:12
Інфографіка
Шахтар - Антверпен
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" перед останнім туром
00:03
Оновлено
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 28 листопада
2023, вiвторок
28 листопада
23:56
Військова Пташка та народ Польщі: очільник УГКЦ Святослав вручив відзнаки священномученика Омеляна Ковча
23:51
Кирило Буданов
"Банкова побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику": добірка російських фейків за 28 листопада
23:11
Оновлено
сирена
Росіяни запустили "шахеди": ППО працювала в Київській та Хмельницькій областях
23:01
Габріелюс Ландсбергіс
"Боюся, що ми чекаємо на новий Перл-Харбор": очільник МЗС Литви припустив, чому Захід недостатньо допомагає Україні
22:53
Українські перевізники влаштували на кордоні з Польщею протест проти блокування поляками пунктів пропуску
Українські водії вийшли на протест у Польщі
22:40
Ексклюзив
на фото Мар'яна Безугла
Це цілеспрямована атака на Залужного: нардепка Савчук щодо допису Безуглої про відставку головкома
22:27
повістка
"Паливо на АЗС за військовими квитками": росіяни запустили нову масштабну ІПСО
22:08
Іспанія
Іспанія підтримала початок переговорів України про вступ до ЄС
21:55
Інтерв’ю
Микола Княжицький
Розблокування кордону в інтересах і України, і Польщі, - Княжицький про наслідки блокади для стосунків між державами та вплив на українську обороноздатність
21:42
Ексклюзив
Володимир Путін
Економіка РФ підірветься від такого тягаря: Огризко про бюджет, який підписав Путін щодо витрат на армію
21:41
Олександр Зубков (ліворуч), Шахтар - Антверпен
"Шахтар" обіграв "Антверпен" у надважливому матчі Ліги чемпіонів
21:38
Данило Сікан (праворуч), Шахтар - Антверпен
"Шахтар" - "Антверпен" 1:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:32
Міністерство оборони
Міноборони та ЗСУ запровадили ще низку стандартів НАТО
21:29
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Погода не є тим чинником, який головно впливає на темп бойових дій. Колонка Сергія Згурця
21:08
Володимир Зеленський
Посилення фортифікацій, тактика ППО, доповіді про фронт: Зеленський підсумував засідання Ставки
20:40
ЄС готує заходи з придушення здатності РФ виробляти ракети та БПЛА, - Кулеба
20:00
OPINION
Ольга Духнич
Спокуса "фашизмом"
19:56
Ігор Коломойський, суд
Апеляційна палата ВАКС закрила всі провадження у справі НАБУ щодо Коломойського, – Центр протидії корупції
19:38
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
ППО збила розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР". Ситуація на фронті - зведення Генштабу
19:04
Оновлено
Україна планує повернути населеним пунктам у Криму історичні назви кримськотатарською мовою. Реакція окупантів
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 643-го дня війни: у Маріуполі партизани ліквідовують окупантів, а в окупованому Токмаку прогриміли вибухи
18:51
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні перемир'я: кількох військових ЦАХАЛ поранено
18:47
прапор України
Прикордонники підняли прапор України на кордоні з РФ у Харківській області
18:39
Система Катюша
Спецпрограма "Катюша" та списки неблагонадійних. Українські хакери показали, як влаштована машина військової пропаганди в РФ
18:24
Андрій Єрмак
"Зелений кардинал": видання Politico включило Єрмака в п'ятірку найвпливовіших людей Європи
18:06
OPINION
Володимир Горбач
Як у Зеленського взялися рятувати президента від Залужного
17:59
Ексклюзив
РЕБ в Севастополі
Defense Express: росіяни настільки потужно прикрили бухту Севастополя РЕБом, що засліпили супутники з космосу
17:59
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
"Лунін не повинен думати, що завтрашня гра буде для нього останньою": Анчелотті змінив риторику стосовно українця
17:51
Росія ДНР ЛНР окуповані території
Дві області РФ заявили про утворення співдружності "Донбас" із терористичними "ЛНР" і "ДНР"
17:33
Окупанти вдарили по Сумщині: є загиблі й поранені, від отриманих травм померла дитина
17:17
Ексклюзив
Маріуполь
Навіть природа каже окупантам "Геть з Маріуполя!": депутат міськради про наслідки негоди в місті
17:12
фейкові новини, fake news
Група анонімних телеграм-каналів розгорнула кампанію фейків проти ІМІ та "Детектор медіа", - заява
17:07
Єгор Ярмолюк, Брентфорд, АПЛ
Український футболіст у 19 років встановив історичне досягнення в АПЛ
17:00
на фото Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про держбюджет-2024: основні положення
16:48
Фінляндія, кордон
Фінляндія закриває кордон з Росією на 2 тижні через зростання кількості мігрантів
16:47
Українські вчені відкрили новий вид п'явок, предки яких мігрували з Антарктики в Арктику і назад
16:43
Ексклюзив
Карта бойових дій напрямок Вербового 17 листопада
На Мелітопольському напрямку ворог влаштовує пастки ЗСУ, - боєць "Легіону Свободи"
16:43
естонія Латвія Литва ОБСЄ Росія Сергій Лавров
Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в засіданні ОБСЄ за участю Лаврова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV