Росія — технологічно відстала, це завжди долалось за допомогою інвестицій Заходу, тож тепер у РФ все буде руйнуватись само, — голова правління Центру стратегічних досліджень
Павло Жовніренко зауважив, що Росія не отримує комплектуючих із-за Заходу, в тому числі для оборонки, відтак початок розрухи РФ лише набирає обертів
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Росія завжди була технологічно відсталою, такою вона і залишається. Це завжди долалось через допомогу Заходу, починаючи від Петра I й дотепер. Без цієї співпраці Росія просто буде продовжувати рушитись сама собою", – наголосив Жовніренко.
- Попередньо в РФ сталась низка пожеж та руйнувань. Нещодавно спалахнула пожежа в одному з ключових НДІ Міноборони РФ у Твері. Загинули 17 людей.
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Також горіли "космічна столиця" РФ у Підмосков'ї та Дмитрівський хімзавод в Кінешмі Іванівської області, який є найбільшим виробником промислових розчинників у РФ.
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Уже напередодні жителі Кургану повідомили про вибух на виробничому майданчику фармацевтичного заводу "Синтез". За припущеннями співрозмовників видання, вибух стався у цеху, де виробляють субстанцію. Ця частина підприємства належить до категорії вибухонебезпечного виробництва.
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Сьогодні ж, у суботу, 30 квітня, пожежа сталася на Далекому Сході РФ, зокрема на електростанції на Сахаліні ГРЕС-2. Вогонь перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.
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