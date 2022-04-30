Росія — технологічно відстала, це завжди долалось за допомогою інвестицій Заходу, тож тепер у РФ все буде руйнуватись само, — голова правління Центру стратегічних досліджень

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Росія завжди була технологічно відсталою, такою вона і залишається. Це завжди долалось через допомогу Заходу, починаючи від Петра I й дотепер. Без цієї співпраці Росія просто буде продовжувати рушитись сама собою", – наголосив Жовніренко.



Попередньо в РФ сталась низка пожеж та руйнувань. Нещодавно спалахнула пожежа в одному з ключових НДІ Міноборони РФ у Твері. Загинули 17 людей.

Також горіли "космічна столиця" РФ у Підмосков'ї та Дмитрівський хімзавод в Кінешмі Іванівської області, який є найбільшим виробником промислових розчинників у РФ.

Уже напередодні жителі Кургану повідомили про вибух на виробничому майданчику фармацевтичного заводу "Синтез". За припущеннями співрозмовників видання, вибух стався у цеху, де виробляють субстанцію. Ця частина підприємства належить до категорії вибухонебезпечного виробництва.

Сьогодні ж, у суботу, 30 квітня, пожежа сталася на Далекому Сході РФ, зокрема на електростанції на Сахаліні ГРЕС-2. Вогонь перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb