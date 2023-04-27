Росія убила трьох жителів Донеччини, четверо поранені
Минулої доби, 26 квітня, унаслідок обстрілів ворожих військ загинуло троє мирних жителів Донецької області, четверо людей дістали ураження
Про це інформує голова ОВА Павло Кириленко.
За 26 квітня росіяни вбили людину у місті Костянтинівка Краматорського району. Також мирний житель зазнав поранень.
Є загиблі у селах Диліївка Краматорського району та Званівка Бахмутського району Донецької області.
Поранені жителі міста Бахмут, селища Ямпіль Краматорського району та села Веселий Гай Покровського району.
Загалом від початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1486 українців, 3440 людей зазнали уражень різного ступеня тяжкості.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі неможливо.
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