Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Працює фактор ракетного терору. Росіяни намагаються в такий спосіб тиснути на українське суспільство, аби українці впливали на рішення влади. Росія хоче, аби Україна пристала на ультимативні вимоги з боку Кремля", - зазначив Селезньов.

Військовий експерт додав, що обстрілюючи Вінницю, російські окупанти могли орієнтуватися на Будинок офіцерів.

"Росіяни могли орієнтуватися на Будинок офіцерів у Вінниці. Але ця установа тривалий час працює як кіноконцертна зала й не має жодного відношення до військової інфраструктури, окрім назви", - зауважив Владислав Селезньов.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили в ТЦ, де перебували цивільні.

У Часовому Ярі 14 липня завершили розбір завалів знищеного окупантами будинка. Знайдено 48 тіл, зокрема дитини, урятовано 9 людей.

У Миколаєві близько 5 ранку 14 липня пролунали вибухи. Рашисти поцілили у два навчальні заклади, об’єкт транспортної інфраструктури й готель.

Вранці 14 липня російські загарбники атакували ракетами Вінницю. Наразі 30 поранених та 12 загиблих, серед яких є дитина.

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