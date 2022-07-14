Росія вдається до ракетного терору, щоб Україна пішла на ультимативні вимоги кремля, - полковник ЗСУ Селезньов
Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що країна-агресорка Росія вдається до ракетного терору, щоб Україна пішла на ультимативні вимоги кремля
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Працює фактор ракетного терору. Росіяни намагаються в такий спосіб тиснути на українське суспільство, аби українці впливали на рішення влади. Росія хоче, аби Україна пристала на ультимативні вимоги з боку Кремля", - зазначив Селезньов.
Військовий експерт додав, що обстрілюючи Вінницю, російські окупанти могли орієнтуватися на Будинок офіцерів.
"Росіяни могли орієнтуватися на Будинок офіцерів у Вінниці. Але ця установа тривалий час працює як кіноконцертна зала й не має жодного відношення до військової інфраструктури, окрім назви", - зауважив Владислав Селезньов.
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