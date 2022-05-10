Про це він розповів в етері Еспресо.



Політичний консультант зазначив, що Австрія та Угорщина є своєрідними газовими хабами російського газу в Європі та отримують з цього чималі зиски.



"Однак проблема полягає й в іншому, це не просто інтереси цих держав. Росія сформувала у таких країнах, як Австрія та Угорщина, лояльні підгодовані еліти. Ми прекрасно пам'ятаємо, як колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца зняли з посади за те, що він користувався літаками українського олігарха Фірташа, який в принципі належить до величезного угрупування під умовною назвою російська газова мафія в Європі"- зауважив Божко.



Ярослав Божко пояснив, що відповідні вливання були й у політичні структури в Угорщині, які пов'язані з російським газовим лобі та з таким прізвищем як Семен Могилевич.



"Безумовно, ці країни зараз використовуються Росією, як такий своєрідний стоп-кран. Питання полягає у політичній корупції. Росія так само активно використовує олігархат та мафію для того, щоб впливати на різні країни такі, як Австрія, Угорщина, якоюсь мірою і на Україну так само. Україна у цій загальній стратегії теж є об'єктом впливу через різні олігархічні та мафіозні мережі" – додав політичний консультант.

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