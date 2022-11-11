Росія вивела у Чорне море 2 ракетоносії, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

У Чорному морі маневрує корабельне угруповання ворожого флоту, який складається з 17 одиниць. На бойове чергування Росія вивела 2 ракетоносії, які тримають напоготові 16 "Калібрів".

"Певним чином ворог натякає, що готовий помститися за "незручні складні рішення" по Херсонщині, до яких він був доведений. А значить цілком імовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України. Пильнуйте і будьте обережні, дотримуйтесь заходів безпеки, на сигнали тривог реагуйте оперативно і правильно", - йдеться у зведенні.

Українців також попередили, що Росія ймовірно замінувала великі площі у Херсонській і Миколаївській областях.

"Цілком імовірно, що ворог втікаючи замінував великі площі, будівлі, об’єкти, важливі у соціальному забезпеченні гуманітарних потреб мирного населення. Не наближайтеся до підозрілих предметів, це може бути небезпечно. Інформуйте про них компетентні органи, убезпечте себе й навколишніх. Деструктивну діяльність колаборантів "руського миру" не лишайте без уваги. Використовуйте чат-боти правоохоронних структур для повідомлення про їх активність", - звертається ОК "Південь" до українців.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація на їхньому напрямку залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

У четвер, 10 листопада, російський агресор вдарив по Дніпропетровській області з "градів", "ураганів" і важкої артилерії.

ОК "Південь" відзвітувало, що артилерія ЗСУ виконала понад півсотні завдань і нищить логістику та систему управління окупантів.

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