Росія вважає залякування своїм найважливішим дипломатичним інструментом, - дипломат Метью Брайза
Директор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США 2001-2005 рр. Метью Брайза зазначив, що для Росії дипломатія завжди є частиною боротьби, а не способом побудови взаєморозуміння та співпраці
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Російська дипломатія діє за принципом "краще, щоб тебе боялися, ніж любили". Можливо, російський уряд також грає на свою публіку, демонструючи, що Росія могутня та сильна, навіть, якщо укладає угоди про доставку українського зерна на світові ринки. Це не означає, що російська риторика змінилася чи що країна стала від цього менш агресивною щодо України", - пояснив дипломат.
Метью Брайза зазначив, що це все нелогічно для таких людей, як ми з вами, які вважають дипломатію способом побудови взаєморозуміння та співпраці.
"Для Росії ж дипломатія завжди є частиною боротьби. Все життя для Росії - це суцільна боротьба. Тому сигнали, які вона посилає, часто суперечливі для нас. Вони вважають залякування своїм найважливішим дипломатичним інструментом. І це пояснює таку дивну російську дипломатію", - підкреслив Брайза.
- 22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна
- 24 липня розвідка Британії вказала на справжню мету заяви Лаврова про розширення географії війни: розширення географії війни в Україні, аби прокласти шлях до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях
- 25 липня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що угода про експорт українського зерна не передбачає припинення Росією повномасштабного вторгнення в Україну
- 27 липня британська розвідка назвала мету візиту Лаврова до країн Африки: спроба переконати лідерів африканських країн виправдати російську агресію проти України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе