Росія вважає залякування своїм найважливішим дипломатичним інструментом, - дипломат Метью Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Російська дипломатія діє за принципом "краще, щоб тебе боялися, ніж любили". Можливо, російський уряд також грає на свою публіку, демонструючи, що Росія могутня та сильна, навіть, якщо укладає угоди про доставку українського зерна на світові ринки. Це не означає, що російська риторика змінилася чи що країна стала від цього менш агресивною щодо України", - пояснив дипломат.



Метью Брайза зазначив, що це все нелогічно для таких людей, як ми з вами, які вважають дипломатію способом побудови взаєморозуміння та співпраці.



"Для Росії ж дипломатія завжди є частиною боротьби. Все життя для Росії - це суцільна боротьба. Тому сигнали, які вона посилає, часто суперечливі для нас. Вони вважають залякування своїм найважливішим дипломатичним інструментом. І це пояснює таку дивну російську дипломатію", - підкреслив Брайза.