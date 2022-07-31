English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Росія вважає залякування своїм найважливішим дипломатичним інструментом, - дипломат Метью Брайза
Ексклюзив

Росія вважає залякування своїм найважливішим дипломатичним інструментом, - дипломат Метью Брайза

31 липня, 2022 неділя
20:24
Світ Метью Брайза

Директор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США 2001-2005 рр. Метью Брайза зазначив, що для Росії дипломатія завжди є частиною боротьби, а не способом побудови взаєморозуміння та співпраці

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Російська дипломатія діє за принципом "краще, щоб тебе боялися, ніж любили". Можливо, російський уряд також грає на свою публіку, демонструючи, що Росія могутня та сильна, навіть, якщо укладає угоди про доставку українського зерна на світові ринки. Це не означає, що російська риторика змінилася чи що країна стала від цього менш агресивною щодо України", - пояснив дипломат.

Метью Брайза зазначив, що це все нелогічно для таких людей, як ми з вами, які вважають дипломатію способом побудови взаєморозуміння та співпраці.

"Для Росії ж дипломатія завжди є частиною боротьби. Все життя для Росії - це суцільна боротьба. Тому сигнали, які вона посилає, часто суперечливі для нас. Вони вважають залякування своїм найважливішим дипломатичним інструментом. І це пояснює таку дивну російську дипломатію", - підкреслив Брайза.

Відео
Україна
Росія
експорт зерна
Читайте також:
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
30 липня, 2022 субота
Три чверті танків не заводиться, а для артилерії 60-70-их років ЗСУ просто недосяжні. Опозиція провела розслідування боєздатності армії Лукашенко
Лукашенко
31 липня, 2022 неділя
Розвідка Британії дізналася, чому Лукашенко дозволяє РФ атакувати Україну з території Білорусі
Полковник Костянтин Машовець
30 липня, 2022 субота
На Півдні України росіяни розгортають чи не найпотужніше угруповання. Вочевидь, для наступу, - координатор "Інформопору" Машовець
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.6
    Купівля 39.6
    Продаж 40.89
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 41.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
31 липня
21:23
десантні кораблі рф
Загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, - ОК "Південь"
21:19
Аналітика
Сергій Згурець
Росіяни перекидають техніку та підсилюють угруповання на Півдні Україні. Колонка Сергія Згурця
21:17
Поліцейські Косово й етнічні серби зупинили пропуск через два КПП на кордоні з Сербією
20:52
Оновлено
Результати обстрілів півдня України
Росіяни вдарили ракетами по Одеському району
20:10
Ексклюзив
російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М"
Зброя ворога: російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М" як аргумент стримування та загрози
19:55
Російські військові
"Цього тижня 18 людей відкликало документи": "добровольці" з Курської області вже не хочуть бути "добровольцями"
19:47
Оновлено
На Сумщині російська армія знищила понад 10 могил, пошкодила лінії електропередачі, 5 домогосподарств і ферму
19:06
Анатолій Чубайс
Ексвіцепрем'єр РФ Чубайс потрапив у Європі до реанімації. Є підозра на умисне отруєння
19:05
Німеччина уряд
Мінфін Німеччини закликає не використовувати газ для виробництва електроенергії
18:50
Ексклюзив
Токаєв з Путіним
Токаєв допомагає Путіну обходити санкції, - казахський опозиціонер Садиков
18:32
Новий навчальний рік
Половина дитсадків і шкіл Київщини ще не має власних підготовлених укриттів
18:23
Ексклюзив
Оленівка, обстріл колонії
Україна має добитись, щоб росіяни допустили в Оленівку представників Міжнародного кримінального суду чи суду ООН, - Розенко
18:18
M142 HIMARS
На Херсонщині ЗСУ ракетами HIMARS знищили понад 40 вагонів з окупантами, технікою та боєприпасами
17:44
Стінг
"Війна в Україні – це абсурд, побудований на брехні": Стінг виступив під час свого концерту в Варшаві
17:42
корабель
У гирлі Дунаю український катер зіткнувся з вибуховим пристроєм
17:36
Ексклюзив
Сергій Згурець
Противник перекинув БТГ, які спроможні проводити наступальні дії на Херсонщині, - Згурець
17:34
ЗСУ показали, як збили російський безпілотник, що коригував ворожий вогонь
17:17
Ексклюзив
Китай прапор
Китай атакує Тайвань, тільки якщо буде проголошено незалежність острова, - китаєзнавець Коваль
17:17
Капітан російського підводного човна прийшов на парад за участю Путіна в кашкеті з бретелькою від бюстгальтера
17:09
Лоукост Bees Airlines створив благодійний фонд для допомоги українцям
17:05
Ексклюзив
Оленівка
Світу потрібно не допустити нових терактів, як той, що стався в Оленівці, - керівниця патронатної служби полку "Азов"
16:57
У Києві музей "Третя після опівночі" проводить безкоштовні екскурсії для військових і їхніх родин та дітей-переселенців
16:53
Українське місто Миколаїв після російських обстрілів
"Не мовчіть та не замовчуйте! Миколаїв стає другим Маріуполем". Заява голови облради
16:48
Польща
У Польщі оголосили нове ім’я для військової бази США
16:47
Ексклюзив
окупанти
Росіяни готують ударне угруповання для наступу на Півдні України, - військовий експерт Гетьман
16:33
Росіяни відступають з селищ Верхній Токмак і Чернігівка, що на Запоріжжі, - розвідка
16:27
ЮНЕСКО виділить майже $100 тис. на розвиток музеїв і культурних установ Одеси
16:24
Оновлено
У Севастополі окупанти скасували святковий парад, бо штаб Чорноморського флоту нібито атакував безпілотник
16:15
вогонь
У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів
16:15
Ексклюзив
евакуація
Багато людей не хочуть евакуюватися з Донеччини, - волонтер
16:01
Оновлено
окупанти
Росіяни 34 рази за добу обстріляли Донеччину: 3 людини загинули, ще 8 поранені
16:00
Супутникові знімки підтверджують вибух зсередини в Оленівці
15:56
американський флот
Жителів Тюмені привітали з днем ВМФ РФ плакатом з американським авіаносцем "Джордж Буш"
15:41
Ексклюзив
Оленівка, обстріл колонії
Злочин РФ в Оленівці - це помста за те, що азовці покришили ворожі елітні підрозділи, - генерал-майор запасу Чумак
15:35
Експоліцейський та його знайомий передавали окупантам інформацію про позиції українських військових на Харківщині
15:30
Ексклюзив
Метью Брайза
Фокус переговорів Ердогана та Путіна у Сочі буде на реалізації "зернової угоди",- дипломат Метью Брайза
15:29
Віктор Ющенко та Олексій Вадатурський (ліворуч)
Удар для агробізнесу: Ющенко відреагував на загибель Вадатурського
15:17
Оновлено
Росіяни 5 разів обстріляли Сумщину: одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень
15:03
Оновлено
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Росіяни масовано обстріляли Миколаїв касетними снарядами, зруйновано низку об’єктів
15:02
Латвія
"Нагадує ІДІЛ": в Латвії пояснили, чому ЄС має визнати Росію спонсором тероризму
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV