Про це повідомило видання Spiegel із покликанням на виступ на партійній конференції у федеральній землі Брандебург.

Шольц також зазначив, що стає все більш очевидним, що Росія "не тільки не має перемогти у цій війні, а й не переможе у ній".

Він також зазначив, що Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно - "фінансовою, гуманітарною допомогою і постачанням зброї".

24 листопада стало відомо, що Німеччина виділить ще €1 млрд на подолання наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої агресією РФ.

25 листопада стало відомо, що Німеччина планує передати Україні сотню генераторів на понад 13 млн євро, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури.

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