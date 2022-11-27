"Росія вже не виграє цю війну": Шольц прокоментував ймовірність перемоги РФ
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що на цьому етапі перемога Росії у її війні проти України вже вкрай малоймовірна
Про це повідомило видання Spiegel із покликанням на виступ на партійній конференції у федеральній землі Брандебург.
Шольц також зазначив, що стає все більш очевидним, що Росія "не тільки не має перемогти у цій війні, а й не переможе у ній".
Він також зазначив, що Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно - "фінансовою, гуманітарною допомогою і постачанням зброї".
- 24 листопада стало відомо, що Німеччина виділить ще €1 млрд на подолання наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої агресією РФ.
- 25 листопада стало відомо, що Німеччина планує передати Україні сотню генераторів на понад 13 млн євро, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури.
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