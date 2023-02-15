Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі, але серед них досі є ракетоносій
Станом на 15 лютого в Чорному морі перебувають шість російських кораблів замість семи, які були там у вівторок. Однак серед них досі є ракетоносій із 8 "калібрами"
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів, із них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет", - ідеться в повідомленні.
В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
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- В ОК "Південь" прогнозують наступний ракетний обстріл України 24 лютого.
- 10 лютого російська армія масовано обстріляла Україну ракетами. Було випущено 71 ракету, 61 з них збила ППО.
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