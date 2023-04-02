Росіяни будуть помирати за Путіна, як худоба, навіть після втрати Криму, - Фейгін
Російський опозиційний політик Марк Фейгін переконаний, що російське населення ніяк не буде реагувати на нову хвилю мобілізації для війни проти України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Путіна давно повинні були четвертувати за те, що він зробив. А зараз, забравши все, що було в середньостатистичного росіянина, його і далі підтримують. Спочатку він забрав в росіян економічну та політичну свободу. Потім в росіян забрали всі громадянські права й обіцяли, що ніколи не заберуть в них право на життя. І зараз цих середньостатистичних росіян кидають на забій в Україну", - пояснив Фейгін
Політик переконаний, що росіяни не повстануть проти Путіна і після втрати Криму
"Путін почав забирати в росіян останнє - право на життя. Їх кидають на війну з Україною. І росіяни йдуть на забій, як худоба. Їх просто перемелюють на фарш в Україні. Звісно, це феномен. Для Путіна ж це порятунок і здивування. Він піде далі. І, якщо раніше я вважав, що є якась точка неповернення, то зараз я так не думаю. Росіяни не повстали, коли їх розбили в Харківській та Херсонській області. Не здивуюсь, що і після втрати Криму вони не повстануть проти путінського режиму", - додав він.
- У січні видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
- А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.
- Вже 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".
- У Головному управлінні розвідки розповіли, що російський президент Володимир Путін наказав до березня захопити усю територію Донеччини та Луганщини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе