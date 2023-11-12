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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Росіяни готові стерти в пил цілу армію, щоб досягти тактичного успіху", - військовий експерт Лакійчук 
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"Росіяни готові стерти в пил цілу армію, щоб досягти тактичного успіху", - військовий експерт Лакійчук 

12 листопада, 2023 неділя
12:02
Війна з Росією

Для досягнення тактичного успіху та продовження наступальної операції росіяни готові стерти в пил цілу армію, зокрема на Авдіївському напрямку

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Безумовно, перевага противника набувається завдяки особовому складу і техніці. На Авдіївському напрямку противник хоче здобути перемогу будь-якою ціною", - зазначив він.

Росіяни готові знищити армію, щоб продовжили наступальну операцію. Одна армія, окрім 8-ї загальновійськової, вже втягнулась, ще одна в резерві, додав Лакійчук.

"На Авдіївський напрямок кинуто 8-му загальновійськову армію РФ. Ядро цієї армії - перший і другий армійські корпуси так званих ЛНР, ДНР. Генерали РФ не вважають військових за людей. Росіянам не шкода своїх людей взагалі. Особливо це стосується цього контингенту, колишніх громадян України, які воюють проти своєї батьківщини, їх кидають фактично на фарш", - повідомив Лакійчук.

  • 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
  • Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.
  • 8 листопада стало відомо, що з Авдіївського коксохіму евакуювали 16 останніх співробітників.
  • Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, попри те, що місто не має стратегічного значення.

  • Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, заявив, що великого тактичного значення Авдіївка для української армії не має.

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Україна
Росія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Військові новини
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