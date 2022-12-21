Росіяни кілька разів обстріляли село на Херсонщині, поранений 74-річний чоловік
Сьогодні, 21 грудня, російська армія кілька разів обстріляла село Станіслав на Херсонщині
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Унаслідок обстрілу тяжкі поранення отримав 74-річний чоловік. Окрім того, через атаки росіян довелося евакуювати людей з пункту видачі гуманітарної допомоги та Пункту незламності.
Як додав голова ОВА, місцеві мешканці мають харчі та воду, також людей забезпечили електрообігрівачами.
- Військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області за добу 20 грудня, росіяни гатили по житлових будинках Херсона та поцілили в річковий порт.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 41.14Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе