Росіяни кілька разів обстріляли село на Херсонщині, поранений 74-річний чоловік

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Унаслідок обстрілу тяжкі поранення отримав 74-річний чоловік. Окрім того, через атаки росіян довелося евакуювати людей з пункту видачі гуманітарної допомоги та Пункту незламності.

Як додав голова ОВА, місцеві мешканці мають харчі та воду, також людей забезпечили електрообігрівачами.

Військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області за добу 20 грудня, росіяни гатили по житлових будинках Херсона та поцілили в річковий порт.

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