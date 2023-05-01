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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни на тимчасово окупованих територіях удають з себе цивільних, аби довідатись про партизанів, - Центр нацспротиву

1 травня, 2023 понедiлок
18:12
Війна з Росією окупанти, орки

Співробітники ФСБ на тимчасово окупованих територіях удають з себе цивільних, провокують жителів, аби викрити українське підпілля 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях почастішали випадки, коли ФСБшники виходять в людні місця в цивільній формі, аби виявити членів українського підпілля", - пише відомство.

Повідомляється, що росіяни під виглядом звичайних жителів цікавляться у продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови. Так, ворог шукає нелояльне населення та членів українського патріотичного руху.

Якщо хтось погоджується з ними або жаліється на окупацію, то потрапляє на "гачок". Потім агенти ФСБ змушують таких людей співпрацювати з ними.

Українців закликають бути обережним й не довіряти незнайомцям та не розповідати своє ставлення до окупаційної влади.

  • Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала "сезон бавовни" в Криму.
  • А начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше, ніж Донбас, то війна триватиме далі.
  • Пізніше очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в етері Еспресо відзначив, що росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового окупованого Криму, так і з боку РФ.
  • Загалом на півострові загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України. 
  • У тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують посилювати заходи з виявлення українського підпілля, зокрема, провели рейди у пошуках партизанів. 
  • У районах тимчасово окупованої Запорізької області підпілля повідомило про створення псевдоадміністраціями планів евакуації працівників та їхніх родин.
російська армія
ФСБ
окуповані території
окупанти
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