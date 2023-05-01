Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях почастішали випадки, коли ФСБшники виходять в людні місця в цивільній формі, аби виявити членів українського підпілля", - пише відомство.

Повідомляється, що росіяни під виглядом звичайних жителів цікавляться у продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови. Так, ворог шукає нелояльне населення та членів українського патріотичного руху.

Якщо хтось погоджується з ними або жаліється на окупацію, то потрапляє на "гачок". Потім агенти ФСБ змушують таких людей співпрацювати з ними.

Українців закликають бути обережним й не довіряти незнайомцям та не розповідати своє ставлення до окупаційної влади.