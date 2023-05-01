Росіяни на тимчасово окупованих територіях удають з себе цивільних, аби довідатись про партизанів, - Центр нацспротиву
Співробітники ФСБ на тимчасово окупованих територіях удають з себе цивільних, провокують жителів, аби викрити українське підпілля
Про це інформує Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях почастішали випадки, коли ФСБшники виходять в людні місця в цивільній формі, аби виявити членів українського підпілля", - пише відомство.
Повідомляється, що росіяни під виглядом звичайних жителів цікавляться у продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови. Так, ворог шукає нелояльне населення та членів українського патріотичного руху.
Якщо хтось погоджується з ними або жаліється на окупацію, то потрапляє на "гачок". Потім агенти ФСБ змушують таких людей співпрацювати з ними.
Українців закликають бути обережним й не довіряти незнайомцям та не розповідати своє ставлення до окупаційної влади.
- Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала "сезон бавовни" в Криму.
- А начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше, ніж Донбас, то війна триватиме далі.
- Пізніше очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в етері Еспресо відзначив, що росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового окупованого Криму, так і з боку РФ.
- Загалом на півострові загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України.
- У тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують посилювати заходи з виявлення українського підпілля, зокрема, провели рейди у пошуках партизанів.
- У районах тимчасово окупованої Запорізької області підпілля повідомило про створення псевдоадміністраціями планів евакуації працівників та їхніх родин.
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