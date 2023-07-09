Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема на Луганщині окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній Україні території.

За їхніми словами, це відбувається задля боротьби з витоком інформації щодо розташування військ ворога.

Зазначається, що після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.

Дії окупантів на Луганщині

27 червня стало відомо, що загарбники посилюють контррозвідувальний режим у тимчасово окупованому місті Привілля Луганської області - погрожують місцевим за спілкування з особами на підконтрольній Україні території.

28 червня в ОВА зазначали, що на окупованих територіях Луганської області російські загарбники посилили обшуки та затримання місцевих жителів для того, щоб виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України.

Влада РФ змушує військових командирів на тимчасово окупованій території Луганщини комплектувати підрозділи в'язнями колоній, але вони відмовляються через їхню незадовільний військовий вишкіл.

8 липня повідомлялося, що російські окупанти атакують логістичні шляхи на Луганщині, щоб жителі звільнених селищ не змогли отримати гуманітарну допомогу та залишились без їжі.

Також в Луганській ОВА розповіли, що військові російської армії на тимчасово окупованій частині Луганської області вистежують автомобілі з українськими номерами та змушують власників їх змінювати.