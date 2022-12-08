Росіяни обстріляли Харківщину: ракета влучила у приватний будинок, постраджали четверо людей
Увечері 8 грудня росіяни обстріляли Харківщину. Ракета влучила у приватний будинок у Харківському районі
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, частину російських ракет збили сили ППО, однак одна влучила у приватне домоволодіння у Харківському районі.
О 21:11 Олег Синєгубов повідомляв про одного постраждалого чоловіка: "На жаль, є постраждалий чоловік. На місці працюють всі профільні служби".
Проте вже о 21:26 голова ОВА додав, що стало відомо про ще трьох поранених: чоловіка та двох жінок.
На місці події працюють бригади екстреної медичної допомоги.
- Увечері 7 грудня та вранці 8-го рашисти завдали удару ракетами С-300 по місту Куп'янськ Харківської області. Внаслідок цього було пошкоджено адмінбудівлю, авто та домівку.
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