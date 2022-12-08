Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, частину російських ракет збили сили ППО, однак одна влучила у приватне домоволодіння у Харківському районі.

О 21:11 Олег Синєгубов повідомляв про одного постраждалого чоловіка: "На жаль, є постраждалий чоловік. На місці працюють всі профільні служби".

Проте вже о 21:26 голова ОВА додав, що стало відомо про ще трьох поранених: чоловіка та двох жінок.

На місці події працюють бригади екстреної медичної допомоги.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 20:52. Відбій - о 21:26.

Увечері 7 грудня та вранці 8-го рашисти завдали удару ракетами С-300 по місту Куп'янськ Харківської області. Внаслідок цього було пошкоджено адмінбудівлю, авто та домівку.

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