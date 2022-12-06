Росіяни обстріляли Херсон, загинув працівник водоканалу

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"РФ знову обстріляла Херсон. Влучили в інфраструктурний об‘єкт. Наразі відомо про 1 загиблого. На місці працює ДСНС", - написав він.

У телеграм-каналі міськради Херсона додали, що російські окупанти обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки.

"В адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів. Попередньо відомо про одного загиблого. Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа", - написали в міськраді.

Протягом доби 4 грудня окупанти 27 разів обстріляли Херсонщину, внаслідок цього двоє людей загинуло

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