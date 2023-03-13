Росіяни обстріляли село в Запорізькій області: поранено жінку, пошкоджено будинки
У понеділок, 13 березня, росіяни обстріляли Комишуваську громаду на Запоріжжі
Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Унаслідок обстрілу вибито вікна та пошкоджено дахи житлових будинків у селі Зарічне. Також отримала поранення жінка.
На місці влучання ворожих ракет працюють екстрені служби, фіксують збитки.
В ОВА закликали громадян евакуюватися з лінії зіткнення в більш безпечні регіони.
- У понеділок, 13 березня, російські окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, у селищі Зноб-Новгородському одна людина загинула, ще чотирьох поранено
- За даними Генштабу, протягом доби росіяни завдали 29 авіаційних та 6 ракетних ударів по території України
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