Росіяни обстріляли село в Запорізькій області: поранено жінку, пошкоджено будинки

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Унаслідок обстрілу вибито вікна та пошкоджено дахи житлових будинків у селі Зарічне. Також отримала поранення жінка.

На місці влучання ворожих ракет працюють екстрені служби, фіксують збитки.

В ОВА закликали громадян евакуюватися з лінії зіткнення в більш безпечні регіони.