Росіяни обстрілюють Херсон зброєю, яка кочує - Плетенчук
Пресофіцер комендатури оборони міста Херсон, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук повідомив, що Херсон перебуває під постійним обстрілом противника
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Херсоні затишшя не було, сьогодні була гучна ніч. Під час атаки, російські агресори завдавали удари по місту з ракетних систем залпового вогню "град", також працює ворожа артилерія. Агресор б'є по місту навмання. На жаль, одна людина загинула", - зазначив Плетенчук.
За словами пресофіцера, росіяни обстрілюють Херсон з мінометів й танків, що кочують.
"Окупанти б'ють з лівого берега Дніпра. Ворог обстрілює місто з єдиною метою, щоб залякати місцеве населення, поглибити соціальні проблеми та гуманітарну ситуацію. Росіяни нічого не цураються, вони б'ють по житлових будинках, страждає приватний сектор", - додав Плетенчук.
- Російські загарбники 19 грудня завдали 42 удари по території Херсонщини, унаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкт критичної інфраструктури, заклад освіти, адміністративні та житлові будинки
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У ніч на 20 грудня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого пошкоджено лінію електропередачі, газопроводи і будинки.
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