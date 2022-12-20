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Росіяни обстрілюють Херсон зброєю, яка кочує - Плетенчук

20 грудня, 2022 вiвторок
14:36
війна з Росією Російськими обстрілами пошкоджено будівлю Херсонської ОВА

Пресофіцер комендатури оборони міста Херсон, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук повідомив, що Херсон перебуває під постійним обстрілом противника

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Херсоні затишшя не було, сьогодні була гучна ніч. Під час атаки, російські агресори завдавали удари по місту з ракетних систем залпового вогню "град", також працює ворожа артилерія. Агресор б'є по місту навмання. На жаль, одна людина загинула", - зазначив Плетенчук.

За словами пресофіцера, росіяни обстрілюють Херсон з мінометів й танків, що кочують.

"Окупанти б'ють з лівого берега Дніпра. Ворог обстрілює місто з єдиною метою, щоб залякати місцеве населення, поглибити соціальні проблеми та гуманітарну ситуацію. Росіяни нічого не цураються, вони б'ють по житлових будинках, страждає приватний сектор", - додав Плетенчук.

  • Російські загарбники 19 грудня завдали 42 удари по території Херсонщини, унаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкт критичної інфраструктури, заклад освіти, адміністративні та житлові будинки

  • У ніч на 20 грудня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого пошкоджено лінію електропередачі, газопроводи і будинки.

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