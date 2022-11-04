Росіяни обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та БПЛА прикордоння Сумщини та Чернігівщини
За минулу добу російські окупанти гатили по прикордонню Сумщини та Чернігівщини зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та безпілотників
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Під вогнем ствольної та реактивної артилерії, мінометів та БПЛА ворога опинилася територія 8 громад Сумщини та 3 громад Чернігівщини", - пише пресслужба.
Внаслідок обстрілів російських окупантів у населених пунктах прикордоння пошкоджено будинок культури, декілька приватних будинків, сільгосптехніка фермерського господарства, будівля залізничної станції та приватний будинок.
Рашисти вели вогонь з території РФ, зокрема населених пунктів Колотилівка, Графівка, Краснооктябрський, Гордієвка, Погощь, Грудська, Зернове, Лемешівка, Локоть, Біла Березка, Чорноземний Городок, Крупець, Мариця, Куковичі, Гудівка.
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- Станом на ранок 2 листопада Сили оборони збили 12 із 13 ворожих БпЛА
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