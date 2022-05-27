Росіяни під час обмінів полоненими більше зацікавлені у своїх строковиках, - радник міністра внутрішніх справ Смірнов
Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України зазначив, що російська армія боїться відповідальності перед своїм суспільством, тому в пріоритеті на обмін строковики та зазвичай командири
Про це він розповів в етері Еспресо.
Радник міністра зауважив, що до ситуації бійців Маріуполя, які перебувають зараз у ворожому полоні, нової інформації по їхньому обміну немає, йде процес підготовки. Залишаються попередні домовленості; обмін цих бійців очікується, коли вони отримають статус військовополонених і будуть включені у список до обміну.
"С початку війни росіян для обміну дуже цікавлять їхні строковики, за них готові віддавати дуже багато і йти на все. Для російської армії це дуже серйозна історія. По-перше, вони бояться бунтів тому, що раніше заявляли про відсутність строковиків в Україні. Ми бачили тут їхню істерику за строковиків, коли були військові дії на Київщині, і тоді ще Путін виступав, що строковиків тут не мало бути й винуватці будуть покарані. Тобто на обмін росіян цікавлять найбільше командири та строковики" – зазначив Ростислав Смірнов.
- Раніше Пушилін заявив про намір влаштувати у "ДНР" "міжнародний трибунал" над захисниками Азовсталі
- 6 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
- Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.79
Купівля 34.79Продаж 35.97
-
EUR
Купівля 36.73Продаж 38.34
- Актуальне
- Важливе