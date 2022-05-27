Росіяни під час обмінів полоненими більше зацікавлені у своїх строковиках, - радник міністра внутрішніх справ Смірнов

Про це він розповів в етері Еспресо.

Радник міністра зауважив, що до ситуації бійців Маріуполя, які перебувають зараз у ворожому полоні, нової інформації по їхньому обміну немає, йде процес підготовки. Залишаються попередні домовленості; обмін цих бійців очікується, коли вони отримають статус військовополонених і будуть включені у список до обміну.



"С початку війни росіян для обміну дуже цікавлять їхні строковики, за них готові віддавати дуже багато і йти на все. Для російської армії це дуже серйозна історія. По-перше, вони бояться бунтів тому, що раніше заявляли про відсутність строковиків в Україні. Ми бачили тут їхню істерику за строковиків, коли були військові дії на Київщині, і тоді ще Путін виступав, що строковиків тут не мало бути й винуватці будуть покарані. Тобто на обмін росіян цікавлять найбільше командири та строковики" – зазначив Ростислав Смірнов.

Раніше Пушилін заявив про намір влаштувати у "ДНР" "міжнародний трибунал" над захисниками Азовсталі

6 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.

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