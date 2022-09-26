Росіяни ракетним ударом зруйнували аеропорт у Кривому Розі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе", – зазначив Резніченко.

За його даними, люди під час удару не постраждали.

Дещо раніше 26 вересня над Дніпропетровщиною протиповітряна оборона збила російську ракету. А впродовж дня рашисти обстрілювали Криворізький та Нікопольський райони області, відомо щонайменше про трьох постраждалих.

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