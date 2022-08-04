Росіяни цілеспрямовано знищили офіс "Вільного радіо" у Бахмуті, - шеф-редакторка Сердюк
Шеф-редакторка "Вільного радіо" Анна Сердюк розповіла, що російські окупанти цілеспрямовано знищили офіс радіо у Бахмуті
Шеф-редакторка поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Обстріл росіян був настільки прицільний, що від офісу лишилися просто друзки. У сепаратистських каналах ми знаходили повідомлення, де вони писали, куди поцілили. Там був конкретний перелік: радіо, кафе, СТО й пошта. У результаті знищено наш офіс, а решта цілей пошкоджена менше", - зазначила Сердюк.
Шеф-редакторка додала, що на щастя обійшлося без жертв.
"Наш офіс знищено, але це не означає, що ми припинили мовлення. Ми мовимо в іншому місці, а в офісі у Бахмуті ми працювали до евакуації наших журналістів. Останні кілька місяців там нікого не було, тож ніхто й не постраждав", - зауважила Анна Сердюк.
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