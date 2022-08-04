Росіяни цілеспрямовано знищили офіс "Вільного радіо" у Бахмуті, - шеф-редакторка Сердюк

Шеф-редакторка поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Обстріл росіян був настільки прицільний, що від офісу лишилися просто друзки. У сепаратистських каналах ми знаходили повідомлення, де вони писали, куди поцілили. Там був конкретний перелік: радіо, кафе, СТО й пошта. У результаті знищено наш офіс, а решта цілей пошкоджена менше", - зазначила Сердюк.

Шеф-редакторка додала, що на щастя обійшлося без жертв.

"Наш офіс знищено, але це не означає, що ми припинили мовлення. Ми мовимо в іншому місці, а в офісі у Бахмуті ми працювали до евакуації наших журналістів. Останні кілька місяців там нікого не було, тож ніхто й не постраждав", - зауважила Анна Сердюк.

За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 4 серпня окупанти втратили близько 41,5 тис військових, 4026 бронемашин, 1789 танків і 946 систем артилерії.

4 липня аналітик Defence Express Сергій Згурець розповів, що наразі одна з найгарячіших зон бойових дій навколо Донецька, де російські окупанти намагаються пробити лінію оборони, яку наші Збройні сили тримають з 2015 року.

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