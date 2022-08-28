Росіяни вдарили ракетами по військовому об'єкту поблизу Сарн. Попередньо без жертв

Про це поінформував начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині", - зазначив посадовець.

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"Попередньо без жертв", - додав він.

Місцем удару росіян Коваль назвав "об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині".

"Виїхали на місце події. Повернемось з новинами пізніше", - сказав Віталій Коваль.

Нагадаємо, за інформацією проєкту "Білоруський гаюн", після 19:00 у небі над Білоруссю п'ять російських літаків випускали ракети по Україні.

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