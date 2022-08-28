Росіяни вдарили ракетами по військовому об'єкту поблизу Сарн. Попередньо без жертв
Ввечері у неділю, 28 серпня 2022 року, російська сторона за допомогою ракет атакувала околиці міста Сарни Рівненської області
Про це поінформував начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
"Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині", - зазначив посадовець.
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"Попередньо без жертв", - додав він.
Місцем удару росіян Коваль назвав "об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині".
"Виїхали на місце події. Повернемось з новинами пізніше", - сказав Віталій Коваль.
- Нагадаємо, за інформацією проєкту "Білоруський гаюн", після 19:00 у небі над Білоруссю п'ять російських літаків випускали ракети по Україні.
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