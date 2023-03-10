Росіяни використовують британські компанії для відмивання прибутків, отриманих за час війни в Україні, - Bloomberg
Сполучене Королівство підозрює росіян у використанні його компаній для відмивання незаконних прибутків від війни: створені РФ організації дозволяють приховати активи
Про це пишуть у Bloomberg із посиланням на джерела.
Зазначається, що уряд Великої Британії підозрює громадян Росії у користуванні слабкими перевірками реєстру компаній Сполученого Королівства для відмивання прибутків від війни.
Правоохоронні органи виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Великій Британії громадянами різних країн за останні роки, ймовірно, з метою відмивання грошей або ухилення від сплати податків.
"Сотні цих фірм мають росіян серед своїх керівників, а деякі підконтрольні РФ компанії зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди, кажуть люди. Росіяни були помітними серед тих, кого приваблює до лондонського Сіті м'яке регулювання, що дозволяє їм приховувати свої активи з мінімальним контролем. Хоча Велика Британія запровадила широкі санкції проти багатьох російських компаній та фізичних осіб з моменту вторгнення в Україну, багаторічна гонитва за іноземними грошима призвела до того, що британська фінансова система пронизана підставними компаніями та іншими непрозорими структурами, які ускладнюють зусилля із забезпечення дотримання обмежень щодо російських інтересів", - мовиться в тексті журналістів.
"Ми знаємо про зловживання реєстром компаній для підтримки незаконної діяльності", - заявив представник Реєстраційної палати Великої Британії, відмовившись відповідати на запитання про окремі компанії. "У разі виявлення потенційної злочинної діяльності ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами для передачі справ і підтримки розслідувань".
- Нагадаємо, журналісти-розслідувачі встановили, що російський "Ашан" знав про постачання його товарів військовим РФ і намагався приховати це, оформлюючи замовлення на 10 приватних компаній у Санкт-Петербурзі
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