Про це пишуть у Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що уряд Великої Британії підозрює громадян Росії у користуванні слабкими перевірками реєстру компаній Сполученого Королівства для відмивання прибутків від війни.

Правоохоронні органи виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Великій Британії громадянами різних країн за останні роки, ймовірно, з метою відмивання грошей або ухилення від сплати податків.

"Сотні цих фірм мають росіян серед своїх керівників, а деякі підконтрольні РФ компанії зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди, кажуть люди. Росіяни були помітними серед тих, кого приваблює до лондонського Сіті м'яке регулювання, що дозволяє їм приховувати свої активи з мінімальним контролем. Хоча Велика Британія запровадила широкі санкції проти багатьох російських компаній та фізичних осіб з моменту вторгнення в Україну, багаторічна гонитва за іноземними грошима призвела до того, що британська фінансова система пронизана підставними компаніями та іншими непрозорими структурами, які ускладнюють зусилля із забезпечення дотримання обмежень щодо російських інтересів", - мовиться в тексті журналістів.

"Ми знаємо про зловживання реєстром компаній для підтримки незаконної діяльності", - заявив представник Реєстраційної палати Великої Британії, відмовившись відповідати на запитання про окремі компанії. "У разі виявлення потенційної злочинної діяльності ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами для передачі справ і підтримки розслідувань".