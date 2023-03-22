Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.

По Херсонщині противник випустив 248 снаряди з важкої артилерії та "градів".

Саме місто Херсон ворог обстріляв 8 разів, 51 снаряд влучив у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Двоє людей в області дістали поранення.

За словами Прокудіна, за добу з деокупованої території області евакуйовано 73 людини.