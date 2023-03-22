Росіяни випустили майже 250 снарядів по Херсонщині минулої доби, є поранені
21 березня ворог здійснив 47 обстрілів Херсонської області, 8 разів прилітало по облцентру
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.
По Херсонщині противник випустив 248 снаряди з важкої артилерії та "градів".
Саме місто Херсон ворог обстріляв 8 разів, 51 снаряд влучив у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
Двоє людей в області дістали поранення.
За словами Прокудіна, за добу з деокупованої території області евакуйовано 73 людини.
- Протягом 19 березня ворог випустив по території Херсонщини 385 снарядів з "градів" та важкої артилерії, внаслідок чого 6 людей зазнали поранень.
- 20 березня росіяни поцілили в житлові будинки у селі Микільське на Херсонщині. Внаслідок удару постраждали місцеві чоловік та жінка. Загалом ворожі війська протягом 20 березня здійснили 66 обстрілів по Херсонщині, облцентр обстрілювали тричі. Також цього дня у лісосмузі біля села Станіслав Херсонської області на російській міні підірвався 18-річний хлопець: через тяжкі травми він загинув на місці.
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