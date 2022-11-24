Росіяни вже розуміють, що з Півдня їм доведеться відступати, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни вже розуміють провал своєї військової стратегії. Деокупація правобережжя України на південному напрямку повертає ворога до розуміння, що ЗСУ продовжують встановлювати вогневий контроль над транспортними артеріями противника. Українська артилерія вже може досягати тих рубежів, які вони будують на лівому березі Дніпра, у районі Армянська", - пояснила Гуменюк.

За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь", росіяни вже усвідомлюють, що їм доведеться поступатися окупованими територіями.

"На правому березі Дніпра вони будували багатошарову оборону, по якій й відступали. Так само, зараз ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра. Противник замінував берегову лінію та облаштовує вогневі позиції вглиб на 15-20 км. Тому, що розуміє, що доведеться відступати", - підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

Раніше стало відомо, що окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра.

15 листопада з'явилась інформація, що "адміністрація" окупантів виїхала з Нової Каховки.

А 17 листопада у Генштабі наголошували, що у Каховці Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи й мінували об’єкти інфраструктури.

СБУ виявила засекречені документи зі списком агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації Херсону.