Про це він розповів в етері Еспресо.

"Взагалі те, що відбувається на фронті, означає розтягування ресурсів росіян та їх поступове перемелювання. Українські сили вибивають противника з позицій на першій з трьох ліній оборони. Ми поки розбираємо саме першу лінію ворожої оборони. Не йдеться, щоб прорвати її в одній точці, бо вона несуцільна, а складається з блокпостів та опорних пунктів, які ми систематично та методично або знищуємо, або займаємо. Вороги у відповідь пропонують, на жаль, ефективну та гнучку оборону, тобто вони відступають, а потім, коли ми заходимо на їхні позиції, починають обробляти ці позиції артилерією та авіацією. Далі противник підтягує підкріплення, аби вибити наших бійців після артобробки. Але на це свіже вороже підкріплення чекає наша артилерія, тому росіяни зазнають дуже значні втрати у тій бронетехніці, якою вони намагаються забирати назад щойно звільнені нами опорні пункти", - пояснив колишній командир взводу батальйону "Айдар".

Євген Дикий зауважив, що ми стираємо першу лінію оборону та намагаємося залишити противника без броні на наступний етап, коли ми вийдемо до другої лінії оборони, щоб росіяни не мали достатньої кількості бронетехніки для затикання дірок.

"Звичайно, і ми втрати несемо, як у будь-яких наступальних операціях. Але навіть при тому, що у ворога перевага в артилерії та авіації, поки що можна твердо сказати щодо співвідношення втрат, то вони явно більші у росіян. А це взагалі не є типовим, бо оборонці зазвичай втрачають менше. Це як раз показник того, що противник вже сильно ослаблений і воює, м'яко кажучи, неідеально. На жаль, це співвідношення частково вирішує ворожа авіація, яка лишається останньою його перевагою, бо в іншому ворог у мінусах. Сил у противника ще там дуже багато, тому задача наших захисників вкрай складна при умовах переваги ворога по артилерії та авіації. Але за рахунок продуманих та грамотних дій, навіть, при такому повільному темпі є враження, що ми навіть у наступі перемелюємо ворожі сили, а не навпаки", - сказав Дикий.