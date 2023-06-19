Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни зараз в обороні мають більше втрат, ми у наступі перемелюємо ворожі сили, - колишній командир взводу батальйону "Айдар"
Ексклюзив

Росіяни зараз в обороні мають більше втрат, ми у наступі перемелюємо ворожі сили, - колишній командир взводу батальйону "Айдар"

19 червня, 2023 понедiлок
11:56
Війна з Росією

Євген Дикий, громадський активіст, колишній командир взводу батальйону "Айдар", зазначив, що українські сили розтягують ресурси противника та поступово їх перемелюють на першій лінії оборони

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Взагалі те, що відбувається на фронті, означає розтягування ресурсів росіян та їх поступове перемелювання. Українські сили вибивають противника з позицій на першій з трьох ліній оборони. Ми поки розбираємо саме першу лінію ворожої оборони. Не йдеться, щоб прорвати її в одній точці, бо вона несуцільна, а складається з блокпостів та опорних пунктів, які ми систематично та методично або знищуємо, або займаємо. Вороги у відповідь пропонують, на жаль, ефективну та гнучку оборону, тобто вони відступають, а потім, коли ми заходимо на їхні позиції, починають обробляти ці позиції артилерією та авіацією. Далі противник підтягує підкріплення, аби вибити наших бійців після артобробки. Але на це свіже вороже підкріплення чекає наша артилерія, тому росіяни зазнають дуже значні втрати у тій бронетехніці, якою вони намагаються забирати назад щойно звільнені нами опорні пункти", - пояснив колишній командир взводу батальйону "Айдар".

Євген Дикий зауважив, що ми стираємо першу лінію оборону та намагаємося залишити противника без броні на наступний етап, коли ми вийдемо до другої лінії оборони, щоб росіяни не мали достатньої кількості бронетехніки для затикання дірок.

"Звичайно, і ми втрати несемо, як у будь-яких наступальних операціях. Але навіть при тому, що у ворога перевага в артилерії та авіації, поки що можна твердо сказати щодо співвідношення втрат, то вони явно більші у росіян. А це взагалі не є типовим, бо оборонці зазвичай втрачають менше. Це як раз показник того, що противник вже сильно ослаблений і воює, м'яко кажучи, неідеально. На жаль, це співвідношення частково вирішує ворожа авіація, яка лишається останньою його перевагою, бо в іншому ворог у мінусах. Сил у противника ще там дуже багато, тому задача наших захисників вкрай складна при умовах переваги ворога по артилерії та авіації. Але за рахунок продуманих та грамотних дій, навіть, при такому повільному темпі є враження, що ми навіть у наступі перемелюємо ворожі сили, а не навпаки", - сказав Дикий.

  • 11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя.
  • Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.
  • Вона розповіла, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.
  • 19 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках зосереджені основні зусилля ворожих військ. Попри втрати, росіяни намагаються наступати, але не мають успіху.
  • Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили П'ятихатки на Запоріжжі та просунулися до 7 км на Таврійському напрямку
Відео
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
наступ ЗСУ
Читайте також:
18 червня, 2023 неділя
На Вугледарському напрямку підрозділи Сил оборони успішно просунулись на кілька км, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
ЗСУ
19 червня, 2023 понедiлок
ЗСУ можуть зробити паузу у контрнаступі: ISW сказав навіщо
18 червня, 2023 неділя
Адміністрація Байдена та країни НАТО мене не почули, - експосол США Макфол про необхідне для перемоги України до кінця року
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.78
    Купівля 36.78
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 40.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
19 червня
12:54
пістолет
На Одещині представник військкомату здійснив постріл у повітря при спробі вручити чоловікові повістку. Відкрито провадження
12:36
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Зеленський обговорив із Сунаком можливості постачання Україні далекобійної зброї
12:36
"Всі хотіли жити, але не встигли": допит військовополоненого РФ бійцями бригади "Маґура"
12:34
Світовий банк
Україна отримала €63 млн від Світового банку
12:32
Михайло Подоляк
Путін несвідомо пришвидшив руйнацію класичної імперської Росії, - Подоляк
12:30
На Одещині СБУ викрила посадовців, які вимагали гроші з експортерів української агропродукції
На Одещині СБУ викрила посадовців, які вимагали гроші з експортерів української агропродукції
12:18
Ізраїль ліквідував кількох командирів Ісламського джихаду в секторі Гази
Ізраїль під час військової операції на західному березі річки Йордан вбив трьох та поранив 29 палестинців
12:16
Руслан Стефанчук
Стефанчук заявив про готовність України повторити шлях Фінляндії до НАТО
12:09
OPINION
Олексій Копитько
Брак артилерії росіяни компенсують ударними вертольотами
12:00
Держсекретар США Блінкен з Сі Цзіньпіном
Держсекретар США Блінкен зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном
11:55
на фото: працівник Укрзалізниці, якій працював на спецслужби РФ
Планував диверсії для зриву контрнаступу: СБУ на Дніпропетровщині затримала завербованого РФ працівника Укрзалізниці
11:54
У Києві у багатоповерхівці знайшли тіла двох неповнолітніх дівчат
У Києві у багатоповерхівці знайшли тіла двох неповнолітніх дівчат
11:50
Ексклюзив
Китай та росія
Китай буде до останнього утримувати державність РФ на плаву, - експерт-міжнародник Харитонов
11:43
Смартфон
Вкладники збанкрутілих банків зможуть швидко повернути кошти через Дію, – Федоров
11:39
російські військові окупанти
Військові РФ жорстоко б'ють людей без російського громадянства на Херсонщині. Ситуація на тимчасово окупованих територіях
11:35
У Криму вибухнула автівка із призначеним РФ "помічником віцепрем'єра" Запорізької області Єпіфановим
11:28
На очах у жінок і дитини: на Донеччині на міні підірвалися двоє чоловіків, один із них загинув
11:14
Україна ЄС
Україна хоче розпочати перемовини про вступ до ЄС до кінця року, – Стефанчук
11:03
Оновлено
Армія РФ вночі обстріляла Херсонщину
Армія РФ вночі обстріляла Херсонщину: виникли пожежі в господарчих спорудах, згоріло 10 автобусів
10:59
Курсанти в Росії
Випускників російських військових вишів готують до відправки на війну в Україну
10:46
Ракетоносій "калібрів"
Росія вивела в Чорне море ракетоносій без "калібрів"
10:40
Швеція
У парламенті Швеції допускають ймовірність нападу Росії на країну
10:38
За добу російська армія обстріляла 9 областей: 3 людини загинули, 10 постраждали. Ситуація в регіонах
10:32
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Гуменюк спрогнозувала, що РФ найближчими днями посилить атаки дронами по Україні
10:13
Збірна України
Україна - Мальта: де та коли дивитися матч відбору Євро-2024
10:06
OPINION
Вадим Денисенко
Байден, барабани і Prozorro
10:01
Руслан Стефанчук
Стефанчук про ймовірність проведення виборів під час війни: "Це могло би призвести до розриву держави"
10:00
Ексклюзив
Сергій Згурець
Публікації про призупинення українського наступу та зміни тактики не зовсім відповідають реальності, - Згурець
09:57
Огляд
міжнародний огляд
США та Китай шукають порозуміння, західні набої в російських гвинтівках. Акценти світових ЗМІ 19 червня
09:50
Оновлено
Ганна Маляр
ЗСУ звільнили П'ятихатки на Запоріжжі та просунулися до 7 км на Таврійському напрямку, - Маляр
09:31
Каховська ГЕС, підтоплення
РФ скористалася підривом Каховської ГЕС, аби перекинути війська на інші напрямки фронту, – британська розвідка
09:20
Збірна Іспанії, Ліга націй
Іспанія перемогла по пенальті Хорватію у фіналі Ліги націй
09:02
Володимир Путін
Путін намагається розширити підтримку серед російських радикалів, - ISW
08:58
Бєлгород
Влада Бєлгородської області звинуватила ЗСУ в обстрілі Валуйського округу, постраждали начебто 7 людей
08:54
Інфографіка
втрати окупантів
За добу РФ втратила в Україні 630 солдатів, 18 артсистем і гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
08:44
Ексклюзив
ЗСУ відпрацювали по військовому об'єкту ворога під Генічеськом і знищили значну кількість боєприпасів, - Херсонська облрада
08:33
Прем’єр Китаю Лі Цян розпочав свою першу закордонну поїздку візитом до Німеччини
08:23
на фото: галактика
Ірак вперше запустить супутниковий інтернет
08:08
На фото: система ППО
Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили чотири безпілотники
08:03
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Путін перебуває в паралельній реальності й не контролює хід вигаданої ним "спецоперації"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV