Росіяни завели ракетоносії в пункти базування, у Чорному морі чергує один корабель
Станом на ранок суботи, 18 листопада, російські окупанти не утримують жодного ракетоносія у Чорному та Азовському морях
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
Зазначається, що окупанти не утримують у Чорному та Азовському морях ракетоносії крилатих ракет "калібр". Натомість там чергують по одному кораблю.
Водночас у Середземному морі росіяни тримають на бойовому чергуванні два кораблі. Серед них є один ракетоносій, заряджений до 8 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 21 судно, з них 9 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 15 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
17 листопада російські окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування 2 кораблі, серед них був один ракетоносій.
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