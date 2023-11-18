Росіяни завели ракетоносії в пункти базування, у Чорному морі чергує один корабель

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

Зазначається, що окупанти не утримують у Чорному та Азовському морях ракетоносії крилатих ракет "калібр". Натомість там чергують по одному кораблю.

Водночас у Середземному морі росіяни тримають на бойовому чергуванні два кораблі. Серед них є один ракетоносій, заряджений до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 21 судно, з них 9 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 15 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

17 листопада російські окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування 2 кораблі, серед них був один ракетоносій.