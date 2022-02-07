Російська агресія може прискорити вступ України до НАТО, - спікерка Сейму Литви

Про це вона сказала в інтерв'ю "ТСН".



За її словами, ніхто не може скасувати суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла б бути, включаючи НАТО.



Спікерка Сейму Литви заявила, що обіцянка НАТО 2008 року (про членство України і Грузії в НАТО, - ред.) Україні залишається чинною.



"Членство в НАТО, звісно, залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", - сказала вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс не вірить у заяви влади Кремля щодо відсутності намірів вторгатися на територію України.

За оцінками американських джерел, у разі російського вторгнення, Україна може втратити до 50 тис. цивільних та до 25 тисяч військових загиблими.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України в НАТО може підірвати безпеку РФ. Він вважає, що Україна "створює" загрози для себе, намагаючись створити їх для Росії.