Російська агресія може прискорити вступ України до НАТО, - спікерка Сейму Литви
Спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен заяивила, що російська агресія може сприяти вступу України в НАТО
Про це вона сказала в інтерв'ю "ТСН".
За її словами, ніхто не може скасувати суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла б бути, включаючи НАТО.
Спікерка Сейму Литви заявила, що обіцянка НАТО 2008 року (про членство України і Грузії в НАТО, - ред.) Україні залишається чинною.
"Членство в НАТО, звісно, залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", - сказала вона.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс не вірить у заяви влади Кремля щодо відсутності намірів вторгатися на територію України.
- За оцінками американських джерел, у разі російського вторгнення, Україна може втратити до 50 тис. цивільних та до 25 тисяч військових загиблими.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України в НАТО може підірвати безпеку РФ. Він вважає, що Україна "створює" загрози для себе, намагаючись створити їх для Росії.
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