Російська авіація інтенсивно тренується у небі Білорусі

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах пішов на зліт борт ДРЛО А-50 ВКС РФ із реєстраційним номером RF-94268. Завданням цього літака є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, експерти повідомили, що усю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, змінюючи висоти від 9150 метрів до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 05:10. Таким чином, чистий час роботи в повітрі становив 6 годин 20 хвилин.

Відтак протягом усієї ночі у повітря злітали винищувачі, які позмінно працювали з А-50 у парі на висотах від 7000 до 8000 метрів".

Особливо зазначається, що під час роботи пілоти винищувачів обговорювали із ДРЛО видимість цілей для ударів територією України. "Беларускі Гаюн" вважає, що парна робота винищувачів з А-50 з пошуком цілей для атаки "може стати новою щоденною практикою".

10 липня моніторингова група повідомляла, що російський літак, який активно працював на початку війни, повернувся в Білорусь.

Згідно з опитуванням "Chatham house", результати якого оприлюднили 7 липня, 95% білорусів вважають, що армія РБ не повинна брати участь у військових діях на боці Росії.

У Білорусі уже довго безперервно тривають військові навчання. Вона проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку

Військовий експерт Згурець зазначив, що на формування угруповання для нападу з Білорусі треба 3-4 тижні

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