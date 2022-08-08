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Російська зброя оснащена західними компонентами, - оборонний аналітичний центр RUSI

8 серпня, 2022 понедiлок
16:21
війна з Росією Ракета "Калібр"

У російській зброї, знайденій в Україні, виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва, російські спецслужби шукають доступ до західної мікроелектроніки через треті країни

Про це повідомив оборонний аналітичний центр Royal United Services Institute у своєму новому звіті за серпень.

Як йдеться у звіті RUSI, у знайденій в Україні російській зброї виявлено понад 450 унікальних компонентів іноземного виробництва.

"RUSI виявив щонайменше 450 різних унікальних компонентів іноземного виробництва, при розборі 27 одиниць цієї зброї виявили, що більшість з яких вироблені американськими компаніями з багаторічною репутацією для проєктування та будування складної мікроелектроніки для армії США", - пише оборонний аналітичний центр.

Аналіз RUSI показав, що російські спецслужби працюють над створенням нових маршрутів для безпечного доступу до західної мікроелектроніки через треті країни.

"Протягом кількох років, Росія керувала низкою мереж, незаконно купувала товари в Європі та Північній Америці за допомогою підставних компаній, шахрайський кінцевих ліцензіатів та інших схем, якими користувалися ще її радянські попередники", - пише RUSI

У звіті йдеться, що майже дві третини компонентів були вироблені американськими компаніями, такими як Analog Devices і Texas Instruments. Інші компоненти були з Японії, Південної Кореї, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії та Нідерландів.

"Російська зброя, яка критично залежить від західної електроніки, призвела до загибелі тисяч українців", — сказав Reuters Джек Уотлінг, фахівець з наземних військових дій RUSI.

На думку представників RUSI, попри те, що багато іноземних компонентів містяться в повсякденних побутових товарах, які не підпадають під санкції, зокрема мікрохвильовки, заборона експорту може ускладнити для Росії поповнення свого складу зброї, наприклад крилатих ракет.

До прикладу, російська крилата ракета Х-101, яка була використана для ударів по українських містах, зокрема по Києву, також мала 31 іноземний компонент, виготовлений американською корпорацією Intel і Xilinx, що належить AMD.

За інформацією зі звіту, компанії, чиї компоненти опинилися у російській зброї, заявили, що дотримуються торговельних санкцій і припинили продавати компоненти в Росію.

"Російська армія може бути назавжди ослаблена, якщо західні уряди посилять експортний контроль, зуміють закрити таємні мережі закупівель у країні та запобіжать виробництву чутливих компонентів у державах, які підтримують Росію... Росія з усіх сил намагається закупити те, що може, гуртом до того, як мережа закриється. Настав час діяти", - повідомляє RUSI.

Також результати звіту показують, що Росія як і раніше залежить від іноземних мікросхем для всього - від тактичних радіостанцій до безпілотників і високоточних боєприпасів дальньої дії.

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зброя
російська армія
США
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