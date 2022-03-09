Російські солдати використовують гумкоридори для передислокації військ, – політолог Віктор Бобиренко

"Не думайте, що у людоїдів десь заграв гуманізм і вони дозволили гуманітарні коридори. Це просто був тактичний розрахунок", – сказав він в етері Espreso.TV.

Політолог додав, що вчора з 9 ранку в Сумах був режим тиші, проте російські солдати його порушували, тому лише близько 13:00 розпочалась евакуація. Таким чином бойовикам вдалось без втрат вийти із Заходу до Сум, а потім передислокуватись на Південь під Тростянець та Лебедин. Якби ж гуманітарного коридору для місцевих жителів не було, то ЗСУ не дало б можливості бойовикам передислокуватись.

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Також Бобиренко наголосив: "Сьогодні російські бойовики варварськи обстріляли Лебедин. Власне туди вони й хочуть пройти, на Південь буде наступна спроба їхнього наступу".

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Додамо, що переговорна група домовилася про продовження евакуації населення з Сум сьогодні, 9 березня.

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