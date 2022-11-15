Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у twitter.

"Російські терористи сьогодні вкотре продемонстрували своє так зване бажання перемовин. Черговий масований ракетний удар під час саміту G20. Є влучання в житловий сектор. Намагаються знищити енергоінфраструктуру. Покарання за злочини для Росії буде невідворотним", - написав Шмигаль.

15 листопада ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

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