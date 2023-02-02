Російські війська намагаються знайти слабкі місця ЗСУ та збільшують кількість обстрілів у напрямку Сватове - Кремінна, - ОВА
РФ готується до нового наступу на Луганщину збільшуючи кількість обстрілів на напрямку Сватове - Кремінна та намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ
Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вони (російські війська - ред.) намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні", - сказав Гайдай.
Очільник області зазначає, що ситуація в регіоні залишається важкою, проте повністю контрольованою.
"Збільшилася кількість обстрілів, збільшилася кількість атак на Сватовсько-Кремінському напрямку. Ну і чекаємо в лютому закінчення на різних базах підготовки двомісячної вже тих окупантів, яких набрали нещодавно по всій Росії. Якраз десь два-три тижні на те, щоб вони закінчили навчання та кілька тижнів на те, щоб їх перекинути в Луганську область", - додав голова ОВА.
- Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
- А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.
- Вже 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".
- У Головному управлінні розвідки розповіли, що російський президент Володимир Путін наказав до березня захопити усю територію Донеччини та Луганщини.
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