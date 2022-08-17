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Аналітика

Російські військові керівники вже на своїй шкурі відчувають полювання з боку ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
17 серпня, 2022 середа
22:37
Статті Сергій Згурець

Знищення керівного складу ворога триває, українська розвідка достеменно знає, де знаходяться командні пункти противника

Сьогодні у військових підсумках про те, що міністр оборони України Резніков говорить про удари по Криму, про мобілізацію та про те, як армія рашистів намагається убезпечити свій командний склад від знищення, а також чому головнокомандувач ЗСУ занепокоєний розташуванням ракетних систем на кордоні з боку Білорусі.

Цікаві моменти з інтерв‘ю Резнікова Голосу Америки

Міністр оборони України, Олексій Резніков, в інтерв‘ю Голосу Америки оприлюднив кілька цікавих моментів: про правила використання американської зброї. Міністр оборони заявив, що в Україні немає заборони від партнерів на ураження військових об‘єктів РФ в окупованому Криму. Резніков також висловив переконання, що США передадуть Україні системи ATACMS з дальністю дії у 300 км, і тоді цілей на території Криму, які потрібно буде вражати, стане набагато більше.

З приводу мобілізації

За словами Резнікова, до лав української армії мобілізовано вже достатньо багато людей. ЗСУ не потребують збільшення кількості особового складу, а мобілізації підлягають лише конкретні фахівці: оператори БПЛА, айтішники, зв'язківці, артилеристи та бійці, які можуть швидко опанувати складніші системи озброєння стандартів НАТО. Також, за словами Резнікова, зараз на території України діє 135 тисяч сил ворога, але це вже не ті сили, які були на першому етапі війни. Проте агресора не варто недооцінювати.

Про втрати ворога і намагання росіян убезпечити свій командний склад

Нагадаю, коли йдеться про ворожу силу, то за пів року було знищено 44 тисячі агресорів, що вказується у зведенні Генштабу і до цього слід додати, як мінімум у тричі більше поранених, але серед ворожих втрат виокремлю керівний склад.



За даними проєкту "Killed in Ukraine", який встановлює особисті дані вбитих російських командирів, зараз йдеться щонайменше про понад 1000 загиблих офіцерів і генералів — це 10 генералів, 103 полковники та підполковники, 135 майорів, понад 700 у званнях від капітана до лейтенанта. Звісно, втрати старших офіцерів, а особливо молодших офіцерів, які безпосередньо роблять війну, суттєво впливають на боєздатність армії противника. Знищення ворожого керівного складу триває, точніше ліквідація системи управління шляхом знищення командних пунктів різного рівня. Наша розвідка достеменно знає, де такі командні пункти знаходяться, використовуючи радіотехнічну розвідку, космічну розвідку, роботу агентурної мережі та візуальне спостереження. Можливостей для знищення у нас додалося, з огляду на використання HIMARS, далекобійної артилерії та авіації. Особливо у тих ділянках, де придушена ворожа ППО. Таке враження, що нова реальність непокоїть російських військових керівників, які на своїй шкурі відчувають полювання з боку ЗСУ.

Ми чули інформацію про те, що більшість командування армії РФ залишило Херсон, також ОК "Південь" підтвердили цей тренд. Було сказано, що скоріш за все, це означає, що комусь треба зберегти своє життя і дуже страшно за свої перспективи.

Я поспілкувався з тими, хто детально знає про тактику рашистів з врятування своїх командирів і мені розповіли цікаві подробиці. Виявляється, що схема така: з метою збереження командного складу військ агресора, старшому офіцерському складу підрозділів, які діють на нашій території, дано вказівку про щоденне вибуття на ночівлю з території Херсонської області на територію Криму. А щодо молодшої та середньої ланки офіцерів РФ, то їм наказано постійно перебувати на території Херсонській області, але знаходитись трохи далі від місць розміщення підпорядкованих сил та засобів, щоб мати можливість врятуватися.

Для утримання Херсонщини ворог напевно використає третій корпус, який кілька місяців формувався у Муліно Нижньогородської області. Про цей корпус вперше сказав командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал Павлюк. Він казав, що армія РФ формує резервний корпус чисельністю у 15 тисяч особового складу та у разі потреби нові частини цього корпусу можуть бути залучені для наступу на Київ. Павлюк це сказав у червні, але зараз здається, що все ж таки не Київ, а Південь. Уже є дані, які дозволяють говорити про те, що воєнно-політичним керівництвом РФ прийнято рішення про перекидання цього третього корпусу на територію України. Відбуття цих сил буде відбуватися залізничним транспортом, про чисельність ми не знаємо. Чи справді вдалося набрати 15 тисяч? Я думаю, набагато менше, але перекидання цих військ говорить про те, що у ворога критична потреба у живій силі. Наші заходи щодо ударів по Джанкою і по інших містах з логістичними вузлами ворога, є надзвичайно актуальними й потрібними тому, що практика знищення логістичних хабів буде лише масштабована, аби ускладнити дії противника на лінії фронту.

Про Білорусь

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив занепокоєння розташуванням ракетних систем уздовж державного кордону України з боку Білорусі. Про це Залужний повідомив у Telegram-каналі після розмови зі своїм канадським колегою.

Україна
Білорусь
Крим
Сергій Згурець
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
війна з Росією
Олексій Резніков
Військові новини
Валерій Залужний
Колонка Згурця
HIMARS
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