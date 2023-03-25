Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Російські військові продовжують вивозити з Маріупольського району вкрадене українське зерно

Російські військові продовжують вивозити з Маріупольського району вкрадене українське зерно

25 березня, 2023 субота
10:42
війна з Росією Зерно

Із тимчасово окупованого Маріупольського району російські загарбники продовжують вивозити вкрадене українське зерно

Про це у telegram повідомила Маріупольська міська рада та опублікувала відповідне відео.

"Мародерство міжнародного рівня. Саме цим займаються росіяни на окупованих територіях. Наприклад, вивозять українське зерно з Маріупольського району. Такий нетиповий зерновоз зафіксували у Маріуполі біля кіровського ринку. Їхав він у бік Новоазовська. Це звичайний транзит та звичайна схема мародерів", - йдеться у повідомленні.

  • 19 березня російські державні інформагентства стверджують, що президент РФ Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" в тимчасово окупований Маріуполь.
  • Того ж дня у Міноборони України заявили, що нічний візит Путіна був спричинений не тільки питанням безпеки, а й спробами диктатора приховати справжній стан міста.
  • 20 березня в ефірі Еспресо депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін заявив, що жодної жертви серед цивільного населення у Маріуполі за практично місяць "бавовни" немає - всі влучання є виключно цільовими.
  • 24 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти активно використовують порт міста для логістики військових потреб.
Маріуполь
зерно
окуповані території
окупанти
Військові новини
Читайте також:
прикордонники
24 березня, 2023 п'ятниця
Іноземні прикордонні служби повертатимуть українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон, – ДПСУ
24 березня, 2023 п'ятниця
Пригожин спростував заяви Кремля, що РФ воює з НАТО в Україні, - ISW
Ван І
24 березня, 2023 п'ятниця
Китай закликав Європу підтримати його мирний план щодо України
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.54
    Продаж 41.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
25 березня
10:42
В'ячеслав Володін
В держдумі РФ вигадали, як "врятувати" Путіна від переслідування суду в Гаазі
10:23
ПВК Вагнер
Пригожин підтвердив, що Путін помилував 5 тис. ув'язнених, які воювали проти України
10:13
Ексклюзив
Бахмут та околиці перебувають під надійною обороною ЗСУ, - заступник командира Кудряшов
10:00
OPINION
Андрій Кокотюха
Ставлення соціальних мереж до українського контенту дуже нагадує сталінський погляд
09:47
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що досі не отримав відповіді на пропозицію зустрітися із Сі Цзіньпіном
09:41
За добу Росія вбила 2 мирних жителів Донеччини
09:22
ЗСУ, українські військові
ЗСУ за добу знищили 720 російських військових та 11 бронемашин
09:07
Бахмут, ЗСУ
Британська розвідка пояснила, чому спроби РФ взяти Бахмут зайшли у глухий кут
08:46
Гордон Мур
Помер співзасновник технологічного гіганта Intel Гордон Мур
08:42
російські військові окупанти
Російська армія за добу 67 разів атакувала Херсонщину: є загиблі та поранені
08:23
Сі Цзіньпін відмовився від телефонної розмови з Байденом, - Reuters
08:08
OPINION
Борислав Береза
Імітація та гучні заяви домінують у нашій державній політиці
07:29
Анонс
Ерлінг Холанд, Ліга націй
Відбір на Євро-2024: розклад усіх матчів 25 березня
07:19
Шотландія планує до кінця березня переселити українських біженців з одного з круїзних лайнерів
Шотландія планує до кінця березня переселити українських біженців з одного з круїзних лайнерів до домівок у місті
07:07
годинник, зміна часу
В Україні в ніч проти 26 березня відбудеться перехід на літній час
06:54
авіація ЗСУ
Українські військові за добу знищили російський гелікоптер Мі-24 та 6 БпЛА різних типів, - Генштаб
06:33
G7
G7 домовилася про відтермінування боргу України протягом дії програми МВФ
06:32
Збірна Франції, Євро-2024
Відбір на Євро-2024: результати усіх матчів 24 березня
05:59
Олександр Ширшин та Тімоті Снайдер
Тімоті Снайдер зустрівся з військовим, який читав його книгу в окопі
05:32
наступ ЗСУ
Кремль готує росіян до втрати ініціативи армії РФ та початку контрнаступу ЗСУ, - ISW
05:03
Сирія
Іранські дрони атакували базу США в Сирії, є жертви – Пентагон завдав удар у відповідь
04:35
Австрія
Австрія готова виконати рішення МКС та арештувати Путіна, - мін'юст
04:08
У Цукерберга народилась третя донька
У засновника Facebook та Meta Цукерберга народилась третя дитина
03:40
Слухання щодо TikTok у конгресі СШ
У Конгресі США відбулися слухання щодо заборони TikTok
03:11
Аксьонов (посередині) на позиціях Конвою
Гауляйтер Криму Аксьонов створив власну ПВК, якою керує соратник Пригожина
02:44
Facebook Instagram соцмережі
У США дітям та підліткам заборонили користуватись соцмережами вночі
02:17
Дмитро Кулеба
Ордер на арешт Путіна розпочне "велику закулісну дипломатичну битву", - Дмитро Кулеба
01:49
Іспанія додатково надасть Україні майже €15 млн на зміцнення продовольчої безпеки
01:21
путін, путлер
Сенатори закликають Байдена надати суду докази воєнних злочинів РФ
01:04
Уряд визначив лауреатів премії імені Максима Рильського за 2022 рік
00:53
діти, війна
Після ордеру на арешт Путіна РФ дала сигнал про можливе повернення дітей на системній основі, - Лубінець
00:47
Міністерство оборони
За попередніми даними, всі учасники проукраїнської коаліції пройшли до антикорупційної ради при Міноборони
00:26
Джо Байден
Байден переконаний, що Китай поки не надавав летальне озброєння Росії
00:08
Ексклюзив
Сєверодонецька ТЕЦ
У тимчасово окупованому Сєверодонецьку погіршується санітарна ситуація, розмножуються гризуни, - очільник ВЦА Стрюк
2023, п'ятниця
24 березня
23:57
Асканія-Нова
Окупанти встановили фактичний контроль над заповідником "Асканія-Нова"
23:49
Ексклюзив
російський корабль в Чорному морі
У Чорному морі співвідношення російських сил до українських зменшилось втричі, - капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Риженко
23:45
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Збірна Франції розгромила Нідерланди у відборі на Євро-2024
23:21
"Канада продовжуватиме міцно стояти пліч-о-пліч з Україною, чого б це не вимагало": Джастін Трюдо під час зустрічі з Байденом
23:15
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 березня
23:03
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Виклики контрнаступу ЗСУ, літаки РФ не мають вільно почуватися у своєму повітряному просторі: військові підсумки тижня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV