Про це у telegram повідомила Маріупольська міська рада та опублікувала відповідне відео.

"Мародерство міжнародного рівня. Саме цим займаються росіяни на окупованих територіях. Наприклад, вивозять українське зерно з Маріупольського району. Такий нетиповий зерновоз зафіксували у Маріуполі біля кіровського ринку. Їхав він у бік Новоазовська. Це звичайний транзит та звичайна схема мародерів", - йдеться у повідомленні.