Російські військові продовжують вивозити з Маріупольського району вкрадене українське зерно
Із тимчасово окупованого Маріупольського району російські загарбники продовжують вивозити вкрадене українське зерно
Про це у telegram повідомила Маріупольська міська рада та опублікувала відповідне відео.
"Мародерство міжнародного рівня. Саме цим займаються росіяни на окупованих територіях. Наприклад, вивозять українське зерно з Маріупольського району. Такий нетиповий зерновоз зафіксували у Маріуполі біля кіровського ринку. Їхав він у бік Новоазовська. Це звичайний транзит та звичайна схема мародерів", - йдеться у повідомленні.
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- Того ж дня у Міноборони України заявили, що нічний візит Путіна був спричинений не тільки питанням безпеки, а й спробами диктатора приховати справжній стан міста.
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- 24 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти активно використовують порт міста для логістики військових потреб.
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