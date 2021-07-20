Російські військові в Узбекистані проведуть навчання на кордоні з Афганістаном

Про це розповідає "Радіо Свобода".

У пресслужбі Центрального військового округу Росії 20 липня повідомили, що навчання пройдуть на узбецькому військовому полігоні в Термезі з 30 липня до 10 серпня. Зазначимо, термез знаходиться на самому кордоні двох країн.

У навчаннях візьмуть участь близько 1,5 тис. військовослужбовців і приблизно 200 одиниць техніки, в тому числі авіація.



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Сотні афганців, в тому числі поліцейські і урядові війська, покинули країну за останні тижні і перейшли в Таджикистан і Узбекистан під час наступу талібів. Бойовики захопили близько третини із 423 районів Афганістану з моменту початку виведення міжнародних військ 1 травня.



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Урядові війська тримають важливі міста країни, такі як Кабул, Кандагар, Газні та ін.