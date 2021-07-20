Російські військові в Узбекистані проведуть навчання на кордоні з Афганістаном
Росія та Узбекистан проведуть спільні військові маневри неподалік від узбецько-афганського кордону на тлі зростання стурбованості щодо безпеки в Центральній Азії у зв’язку з наступом талібів на урядові війська на півночі Афганістану
Про це розповідає "Радіо Свобода".
У пресслужбі Центрального військового округу Росії 20 липня повідомили, що навчання пройдуть на узбецькому військовому полігоні в Термезі з 30 липня до 10 серпня. Зазначимо, термез знаходиться на самому кордоні двох країн.
У навчаннях візьмуть участь близько 1,5 тис. військовослужбовців і приблизно 200 одиниць техніки, в тому числі авіація.
Читайте також: Росія перекинула свій контингент у Таджикистані на кордон з Афганістаном
Сотні афганців, в тому числі поліцейські і урядові війська, покинули країну за останні тижні і перейшли в Таджикистан і Узбекистан під час наступу талібів. Бойовики захопили близько третини із 423 районів Афганістану з моменту початку виведення міжнародних військ 1 травня.
Читайте також: У Кабулі 15 дипмісій та представник НАТО закликали Талібан до припинення вогню
Урядові війська тримають важливі міста країни, такі як Кабул, Кандагар, Газні та ін.
- В червні Талібан в ході нічного бою витіснив урядові війська із ключового вузла, який відкриває шлях ісламістам для наступу на 4 райони провінції Тахар на північ від Кабула.
- 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. Вони не попередили афганських військових про своє рішення
- Останніми тижнями таліби вели бої з урядом за чотири провінційні центри - Газні, Кандагар, а також прикордонні з Туркменістаном та Таджикистаном міста - Талукан та Калаї-Нау. Саме угрупування заявляє про контроль 85% території країни.
- 14 липня на кордоні таліби захопили важливий прикордонний пункт між Афганістаном та Пакистаном. Пізніше в тому районі було вбито індійського фотокореспондента, лауреата Пулітцерівської премії, Даніша Сідікі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 31.83Продаж 32.22
- Актуальне
- Важливе