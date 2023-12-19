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Війна з Росією: хроніка
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Російські військові з безпілотників скидають в окопи українців сльозогінний газ, - CNN

19 грудня, 2023 вiвторок
17:52
Війна з Росією бійці копають окопи

Росіяни використовують отруйний газ у якості зброї на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє CNN.

Український парамедик розповів, що за останні тижні було зафіксовано дев’ять інцидентів, коли російські військові за допомогою безпілотників скидали їдкий та легкозаймистий газ на українські позиції. Це призвело до загибелі одного воїна.

Постраждалі українські військові кажуть, що газ ворог використовує з метою викликати паніку, а після цього починаються звичайні обстріли або атаки БПЛА.

"Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з траншеї, і газ раптово загорівся. Окоп палав вогнем. Цей газ обпікає, засліплює вас, ви не можете дихати, відразу стріляє в горло. У нас не було навіть секунди", - сказав потерпілий. 

Представник української розвідки пояснив, що речовина, яку застосовують росіяни, - різновид газу CS. Це - сльозогінний газ, хімічна сполука, яка може тимчасово вивести людину із ладу через подразнення очей, носа, легенів та шкіри. 

Зазначено, що Конвенція ООН про заборону хімічної зброї забороняє використання засобів боротьби з масовими заворушеннями під час війни.

  • Раніше стало відомо, що російські військові на тимчасово окупованій території Херсонщини збільшують кількість спецпризначенців для пошуку українського підпілля.
військові
хімічна зброя
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