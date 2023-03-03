Фото опубліковано на його сторінці в Twitter.

Полянський ретвітнув чуже пропагандистське повідомлення про нібито захоплення росіянами танка Leopard із польським екіпажем. На фото – напівзатонулий у болоті танк зі встановленим на ньому прапором РФ.

"Хороший початок. Залишайтеся на зв'язку – продовження буде", – підписав дипломат світлину.

У коментарях йому одразу вказали, що ця фотографія танка зроблена кілька років тому на навчаннях НАТО в Німеччині, а російський прапор на ній просто домальований.

В описі профілю Полянського вказано, що він "ненавидить брехню та фейкові новини".