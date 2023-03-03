Російський дипломат в ООН перепостив фейк про захоплення під Бахмутом танка Leopard
Перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський перепостив у соцмережі фейкову світлину з нібито захопленим під Бахмутом танком Leopard
Фото опубліковано на його сторінці в Twitter.
Полянський ретвітнув чуже пропагандистське повідомлення про нібито захоплення росіянами танка Leopard із польським екіпажем. На фото – напівзатонулий у болоті танк зі встановленим на ньому прапором РФ.
"Хороший початок. Залишайтеся на зв'язку – продовження буде", – підписав дипломат світлину.
У коментарях йому одразу вказали, що ця фотографія танка зроблена кілька років тому на навчаннях НАТО в Німеччині, а російський прапор на ній просто домальований.
В описі профілю Полянського вказано, що він "ненавидить брехню та фейкові новини".
- 24 лютого очільник Міністерства оборони Олексій Резніков та прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із головою уряду Польщі Матеушем Моравецьким зустріли перші чотири танки Leopard 2, передані Україні.
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