Російський танкіст, який обстрілював новобудову у Чернігові, визнав свою провину в суді
Сьогодні, 30 червня, у Деснянському районному суді росіянин Михайло Куліков, який з танку обстрілював новобудову у Чернігові, визнав свою провину
Про це інформує "Суспільне".
На запитання судді, чи визнає Михайло Куліков провину, той відповів: "Так".
Російському танкісту загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі за військовий злочин.
Розгляд справи полоненого танкіста Кулікова, який 26 лютого обстрілював новобудову в Чернігові, розпочався минулої п'ятниці, 24 червня.
Розгляд справи продовжать 19 липня.
Відомо, що Куліков разом із командиром танкового батальйону Леонідом Щьоткіним їхали Кільцевою в напрямку Олександрівки. Надійшов наказ розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку.
Постраждалих не було. Згодом танк, де був Куліков та командир Леонід Щьоткін, підбили українські військові. Щьоткіна вже обміняли.
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